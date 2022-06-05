大埔鐵板燒「神級服務」爽吃！老饕拍桌喊讚：這樣就對了
知名平價連鎖餐飲「大埔鐵板燒」擄獲許多人的胃，只要點選一道主菜就能現炒現吃，美味又方便，而近日一名網友也分享過去的用餐經驗，提到自己在偶然的機會下，意外得到鐵板燒師傅的「特殊服務」，網友看完後紛紛直呼羨慕，貼文引發熱議。
一名網友在PTT發文提及，最近自己打工下班後，都常常去吃大埔鐵版燒，「上次還發生一件趣事，我主餐跟菜都吃了8、9成完了，想去裝個飯，結果店員以為我走了，就把鐵板收掉，其他師傅就很阿莎力說要幫我重做一份主餐+菜，但那天其實快吃飽了，所以後來就說加菜就好，師傅還主動請我吃荷包蛋，自從這次事情之後，我就發誓鐵板燒只吃大埔」。
原PO也在文中透露，自己光顧的大埔鐵板燒位於台北公館汀州路上，大讚「飯跟飲料都是吃到飽，還可以免費續菜一次」貼文一出，不少網友都感到羨慕，紛紛留言「怎麼這麼好，我也要去吃」、「讚啦！這種服務就對了」、「太爽了吧，師傅那麼爽快的嗎」、「這間真的推，不過低調點啊，怕之後等太久」、「光是可以續菜就給推了」。
此外，也有網友特地回文，加碼分享「之前從國外路來，肚子餓就走進大埔鐵板燒，點了最便宜的大眾牛肉，特地說不要辣，但師傅手殘加了小辣，為了補償我又另外炒一份沒加辣的給我，等於當天吃了兩份主餐牛肉，真的有滿滿的人情味」。（編輯：張志浩）