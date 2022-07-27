鐵粉團結力量大！五月天超強吸金　演唱會周邊業績破千萬

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根據《財訊》報導，五月天耗時兩年多的「諾亞方舟世界巡迴演唱會」，自2011年12月台北小巨蛋揭幕，2014年4月成軍15週年之日，於美國洛杉磯劃下完美句點，總共跨越40多個國家、舉行共71場、嗨翻248萬人次，曾創下台灣樂壇演唱會史上場次最多、觀賞人次最多紀錄。
也是從該演唱會高雄場首度啟用，必應創造B'in Live及五月天開發近一年時間的「互動式場控LED螢光棒」，結合特殊晶片、遠距無線感應器到全新模具的專利技術，讓中央控台可隨演唱會現場氣氛，控制全場的螢光棒顏色，是亞洲演唱會首度使用之技術。除了標準的五月天藍，還有六種單色的LED與可混和色彩，讓粉絲更有感「團結力量大」，能夠和五月天一起創造藍海奇觀，默默定義成一種信仰，官方周邊便成為鐵粉歸屬感的必備標配。
然第六次世界巡迴演唱會「人生無限公司巡迴演唱會」，則於2017年3月從高雄開跑，並於2019年1月在台中結束，一共造訪55座城市，總計122場演出，再次刷新五月天歷年來，最大規模與最多場次的巡演紀錄，其中將近90場演出均於大型戶外體育場舉行，故累積了415萬人觀賞，叫好又叫座地幾乎場場門票完售，進而促使部分城市成功加場演出。
2020年在動盪疫情中，為了實現與香港歌迷的「五月之約」，五月天斥資1,500萬在台北市立體育場打造四大舞台，首度舉辦一場名為《突然好想見到你 Mayday live in the sky》的免費線上演唱會，即使採用預先錄製的形式，但燈光、音響、舞台設備甚至是煙火特效等，全部比照以往售票演唱會高規格製作，烘托如臨現場的磅礴氣勢，阿信足足唱了67分鐘，當然最受鐵粉喜愛的「垃圾時間」也沒有少。
石頭感性地說「這是一個很特別的時刻，好像我們距離很遠，就是現實的距離我們沒辦法看到對方、看到彼此，但是感覺起來我們心靈的距離好像更近。」瑪莎也表示「不管看哪一場，辦這麼大的演唱會，戴著口罩看演唱會，在全世界來說都不太可能，因為有你們，我們做到了，謝謝你們陪伴五月天。」
以天團之姿打造不需要請假砸錢搶票、人人都可以是搖滾區第一排熱血歌迷的專屬演唱會。於全球各平台吸引總計逾4,200萬人次觀看，並即時登上YouTube發燒影片第一名。不只「每個人的青春裡都有一首五月天」；即使在動盪的時刻裡，五月天也從來不曾缺席，這就是他們成功凝聚人心的魅力。
隨五月天驚人的吸金功力不斷壯大，每場演唱會的周邊商品販售更是一場硬仗，「全家便利商店」可說是一肩扛起千萬業績的幕後最大功臣，根據《天下雜誌》報導，全家為了五月天演唱會，預先一個月開放線上預購，並線下結合演唱會附近店舖打造的複合快閃店，一起衝業績。演唱會當天即使現場商品售罄，還可把粉絲導向「全家行動購」APP網路預購，虛實整合並搭配強大的物流與金流，成功締造難以超越的銷售紀錄。
不只演唱會周邊有利，五月天走訪之處不只有人潮更帶來錢潮，相信音樂曾經統計，2021年於台南市體育場開唱5天的「好好好想見到你」Mayday Fly to 2021巡迴演唱會，共計吸引逾12萬人參與；觀光旅遊局也分享，若以交通部觀光局台灣每人每次平均旅遊支出消費額度2,320元來換算，該場五月天演唱會估計為古都台南帶來3億元觀光財。
阿信與插畫家不二良共同創立的STAYREAL，雖非五月天官方品牌，但廣大的粉絲們也愛屋及烏相當買單，最早以小鼠公仔造型服飾成功吸粉，爾後更與迪士尼經典角色米奇米妮、皮克斯動畫電影《玩具總動員》等聯名合作，最新更與被譽為20世紀最有影響力的藝術家Jean-Michel Basquiat聯名，成功帶動街頭潮流，除了販售服飾、生活小物外，還擁有自營咖啡廳，甚至打造體驗展覽。
而目前最熱的偶像周邊商機，不可不提到火紅男團選秀節目《原子少年》，透過電視節目、網路與《NOWnews今日新聞》等平台直播，創造極大人氣與聲勢，不僅見面會、演唱會門票秒售，各式周邊好物更是搶破頭，從虛擬能量盒、實體收藏盒，到毛巾、口罩等生活實用小物通通夯賣。
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