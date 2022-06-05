什麼東西停賣懷念到現在？全場推「這3物」：童年的快樂
隨著時代的變遷，不僅物價上漲許多，許多東西也隨之跟著消失，只存在童年的回憶裡。一名網友就好奇詢問什麼東西停賣，會讓人一直到現在都還很懷念？問題一曝光立刻引起網友熱烈討論。
這名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，詢問大家「什麼東西停賣讓你懷念到現在？」並且表示「裡面有玩具的健達出奇蛋」，是讓他最為想念的童年食品，至今都還念念不忘這項「好吃又好玩」的商品。
貼文一曝光，最多人點名思樂冰、麥當勞奶昔以及QOO飲料這三項：「思樂冰」、「7-11思樂冰」、「思樂冰吧，想念可樂口味」、「麥當勞的草莓奶昔和7-11的思樂冰」、「麥當勞的奶昔」、「麥當勞奶昔阿，還用問喔？」、「巧克力奶昔，照三餐喝」、「麥當勞的香草奶昔啊，超懷念」、「QOO」、「思樂冰、麥當勞奶昔、酷兒果汁（QOO）、歐斯麥巧克力餅乾」、「Qoo有種果汁真好喝」。
還有網友提到「裡面有小漫畫或玩具的乖乖」、「雪克33」、「飛壘口香糖」、「小時一盒用保麗龍盒装的芋冰」、「歐斯麥夾心餅乾」、「金手指雪糕~巧克力口味」，另外也有人笑說：「300萬以內就能買到的透天厝…」、「防疫保單」、「以前的物價」、「50元的台積電」、「萬客隆收了我倒是很傷心」。（編輯：陳珮瑜）