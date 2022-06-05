牛肉麵外送「2碗變8碗」？奧客出招硬拗 店家嘆：可憐啊
外送平台的興起和普及，讓民眾不需出門，就能吃到美味的餐點和飲料，但由於餐點需要經由店家、外送員、買家接手，且是用平台訊息或電話溝通，因此常發生許多令人無語的事件，有店家就分享，客人下單牛肉麵，備註卻留下「加6份麵、要多加湯、麵煮爛一點」等一連串無理要求，照片曝光掀起熱議。
麵店業者在臉書社團「foodpanda 店家交流平臺」發文附圖表示「做生意那麼多年，終於讓我碰到奇怪的單了，之前看新聞報導的都非常傻眼，現在我們接到了」，圖中可見，一名客人在平台點了2碗牛肉麵，卻在備註欄寫道「要加6份麵，共120塊，請幫我做成6碗牛肉湯麵，要多加湯，不要加辣，總共8碗麵，請給我8個碗、8雙筷子、8隻湯匙，沒有牙齒，麻煩幫我麵煮爛一點，謝謝」。
原PO在看完客人無理要求後，無奈表示「本店100元餐點，外送平台就要抽32元，且平台上加料區明確表示加麵20元，我們可以給碗、給餐具、給好喝牛骨熬的高湯、也可以麵煮爛一點，但不好意思~加麵無法給喔，請在加麵區加點加麵好嗎？」並強調「現在時機很差，物價膨漲，又碰上疫情，店租也要錢，請客人體恤餐飲業者，真的很可憐」。
貼文一出，網友紛紛留言聲援「叫2碗做8碗還真是恥度無下限」、「這單不拒接說不過去，太扯了啦，還8碗麵..臉皮真是世界無敵厚」、「他還知道加6份麵是120元喔？傻眼」、「這單寧願拒單罰15元也不接，因為只要接過一次，以後他就會常用這一招了」、「因為不用直接面對店家，有些奧客恥度整個更提升了」、「愚人節不是過了嗎？最近端午節吧」。（編輯：張志浩）