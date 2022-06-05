青椒不想當配菜！奶奶「一招」香甜又脆口：直接吃超滿足
青椒是台灣的家常菜之一，不僅家中餐桌時常出現，也是便當、自助餐的必備菜色，不過通常在烹煮青椒時，需多人都是用「炒」的方式處理，成品上桌後，也多作為配菜和配料，長久下來難免會有些吃膩，對此也有神人分享獨特做法，引起眾網友關注。
擁有近27萬粉絲，來自日本的Tik Tok頻道「grandma_cooking_recipes」經常分享各種創意料理的作法，這次他們發布青椒的創新料理方式，片中老奶奶首先徒手將青椒輕輕壓扁去籽後，直接整顆放入油鍋內煎，等到青椒煮熟變色後，便依序倒入「砂糖、味醂（日式料理調味品）、醬油」，以及50毫升的日式高湯。
上述流程做完後，老奶奶變將鍋蓋蓋上，靜置數分鐘，期間定期做翻面、攪拌等動作，等待青椒再變更軟一點後起鍋，就可以得到一份香甜又脆口的青椒料理，食用上也無許再添加更多調味，直接吃就能大飽口福。
短短21秒的簡易料理製作影片曝光後，目前已有3百多萬次觀看，15萬按讚次數，各國網友紛紛留言「看起來好好吃」、「這做法太猛了吧！完全沒想過」、「我的口水已經流下來了」、「這種烹煮方法，感覺不愛青椒的人也會大口吃下」、「這樣上桌，白飯變配角了呢」、「試完了，這真的很好吃，我瘋了」。（編輯：張志浩）