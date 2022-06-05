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睡醒全身濕！妹子「房間沒冷氣」崩潰　釣苦主淚刷一排+1

▲台灣的夏天快到了，炎熱的太陽與難受的高溫，讓不少人在家中都已經重新開啟冷氣，不過一名網友卻透露，自己從小到大的房間都「沒有安裝冷氣」。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲台灣的夏天快到了，炎熱的太陽與難受的高溫，讓不少人在家中都已經重新開啟冷氣，不過一名網友卻透露，自己從小到大的房間都「沒有安裝冷氣」。（示意圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-05 20:11:05

台灣的夏天快到了，炎熱的太陽與難受的高溫，讓不少人在家中都已經重新開啟冷氣，不過一名網友卻透露，自己從小到大的房間都「沒有安裝冷氣」，原因也並非家中經濟狀況出問題，而是爸媽認為不必要，貼文短時間就引發熱議，更有不少網友分享相同遭遇。

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原PO近日在Dcard以「有人也是房間沒冷氣的嗎」為題發文表示，「最近天氣很熱，因為房間從小就沒有冷氣，所以只能吹電扇，導致常常翻很久才睡得著，家裡經濟狀況其實不算太差，是公務員家庭，沒其他貸款和負債，但爸媽從以前就很節儉，覺得冷氣不是必要的東西，所以即使講了很久也沒有用，只能等之後賺錢，不是自己搬出去住，就是自己花錢裝冷氣」。

星座專家Amanda透過太陽、水星與上升星座來分析▲「最容易失眠」的3大星座，其中，「第一名」超愛鑽牛角尖，總是夜不成眠。（示意圖／取自piaxbay）
▲從小家中就沒冷氣，讓原PO每次夏天睡覺都難以入眠，相當痛苦。（示意圖／取自piaxbay）
貼文曝光後，網友紛紛留言「我覺得在台灣沒有冷氣的話，夏天是活不下去的」、「這天氣沒冷氣怎麼睡，起床不就都汗味」、「沒冷氣沒辦法活，家裡夏天吹冷氣，一個月電費兩萬塊」、「冷氣在台灣真的是必需品」、「沒冷氣沒辦法活， 家裡夏天吹冷氣一個月電費兩萬塊」。

也有許多人分享「有冷氣但我爸媽都沒開過 ，27年來始終如一」、「台南人，家裡一台冷氣都沒有，我爸也覺得家裡不需要冷氣」、「我家因為隔間問題，所以一台冷氣都沒有，夏天只能靠意志力度過」、「我跟妳一樣，阿嬤覺得浪費電不准任何人裝冷氣， 夏天真的是地獄」。

原PO貼文引起廣大迴響後，他也更新貼文說道「每個人家庭環境跟背景都不一樣，當現實無法改變的時候，我們就只能靠自己的努力！希望大家都有個美好的暑假」。（編輯：張志浩）

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