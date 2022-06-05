工作「面試5次」拖超久！她困惑求解 網揭原因：非壞事
在求職路上，面試絕對是能否獲得工作的重要環節，公司主管除了會藉此了解求職者外，也會透過事前的履歷來評估是否錄取，不過近日卻有網友分享，近日幸運得到某公司面試機會，但進行完前3次面試後，卻被通知還有2次要進行，前前後後花費超長時間，進而發文求解，貼文引發熱議。
原PO在Dcard發文表示，近日快從學校畢業的她，收到一家蠻大的國內知名科技公司邀約面試，她在考量薪資福利後，也答應赴約，開始跑流程後，他經歷了第1次面試到現在第3次面試，「已經過了1個月，結果昨天3面的時候，竟然說後面還有2次面試」。
原PO接著表示，現在目前一直等此工作流程跑完，浪費了很多時間，約別家公司面試也被耽擱，因此想請問「面試到3次以上的算常見嗎？ 過到3面後應徵上的機率大嗎？不知道該不該繼續等，而且想到要是4面5面後還被刷掉 ，會感覺浪費很多時間心有不甘」。
貼文一出，吸引大批網友留言說道「看你自己有沒有想去吧！面試次數我倒覺得沒啥問題」、「那麼多次，這也可以說明他們對於擔任這職位的人的重視」、「對公司來說沒什麼損失，挺嚴謹的」、「在台灣的話不常見，在日本大企業倒是很常見」、「五次是至少吧，知名大公司本來就要很多關」。
此外，也有網友指出，「科技業」和「外商公司」在面試上，流程拉很長正常的事，「我面科技公司4面，流程2個月」、「科技業蠻常見的」、「我剛經歷完1個月、5輪的面試，現在的科技公司很多都是走這一套」、「Google就6面，會平均面試分數」、「前陣子找工作，有一家外商面了8次加上電話10次」、「外商我都面試3-4關耶」。（編輯：張志浩）