滴妹突「離開台灣」！赴美與男友放閃 網嗨翻：要結婚嗎
YouTuber滴妹和哥哥阿滴在網路上擁有超高人氣，近年推出飲料品牌「再睡五分鐘」，以及與超商合作推出霜淇淋，都成功打造良好口碑，不過她昨（4日）突在頻道釋出影片表示「我要離開台灣了」，片中也公開與同是YouTuber的男友「 I.C Charlie （查理）」熱情互動，讓粉絲紛紛猜測「要結婚了嗎」、「為結婚作準備？」
滴妹在影片一開頭就提及，在慎重做完考慮與規劃後，這次暑假決定讓自己放個長假，決定到美國找一個「超級要好的朋友」，開啟「2022年的美國之旅」，接著透過影片帶著粉絲做行前整理、PCR檢測，到了登機日，滴妹也依序和阿滴、寵物道別，並由爸媽陪同前往機場。
在機場時滴妹和爸媽的好感情也一覽無遺，三人互動相當親密，告別後便獨自搭上前往舊金山的飛機，更透露自己第一次坐商務艙，一到達美國後，看到自己「超級要好的朋友」查理來接機，滴妹也忍不住瘋狂發出驚呼，兩人便一同回到查理住處，在整頓完行李後，滴妹也表示，目前會規劃待在美國一陣子好好休息充電，並將生活點滴繼續用影片紀錄下來。
影片一出，短時間內就已衝上熱門排行，達到71萬次點閱，網友們則紛紛給予祝福「哇～期待國外新生活」、「去美國好棒啊~祝旅途一切順利」、「可以出國！羨慕~ 但也要多注意安全和健康唷」、「想去美國！ 好期待之後的美國生活影片」；此外也有網友逗趣表示，「新婚快樂，不是啦，我是說旅遊愉快」、「是婚前準備嗎哈哈哈？要幸福喔」。（編輯：張志浩）