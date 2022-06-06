NOW早報／開工6大咖啡優惠曝光！這2家全品項「買1送1」

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全家：單品美式、拿鐵買6送6
今（6）日早上10點，全家便利商店Family Mart APP「隨買跨店取」開搶「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯、大杯）買6送6」優惠組合，而且開放寄杯、冷熱互換，（每一個會員帳號活動期間限購1組，兌換期限至今年12/26）；再加碼Let's Café罐裝咖啡（咖啡拿鐵、單品曼特寧黑咖啡）買6送6，極鬆餅系列買6送3（兌換期限至今年9/30）。
7-ELEVEN：指定飲品任選「第2杯7折」
7-ELEVEN即日起至6月14日，推出指定CITY系列飲品任選「第2杯7折」優惠活動，包括全新升級的CITY CAFE拿鐵咖啡、完熟蘋果系列、西西里系列等都享有優惠（不含精品咖啡系列）。
西雅圖極品咖啡：全系列飲品「買一送一」
為提振大家結束端午連假的精神，西雅圖極品咖啡於6/6(一)當天上午7:00至晚上20:00，祭出「全系列飲品買一送一」優惠，限同品項／大小，冷熱不限。同時6/1(三)至6/17(五)，於Uber Eats西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵也有「買一送一」優惠。
怡客咖啡：全飲品「買一送一」
怡客咖啡6/6(一)祭出全台門市「全飲品買一送一」優惠（以價低者計，優惠不可併用，外送平台恕不適用）；即日起至6/30祭出防疫保胃戰，外帶套餐、風味餐、輕食享85折優惠（101門市除外）。
路易莎咖啡：16週年慶「每週一、二、三全面8折」優惠
路易莎提前開跑16周年慶優惠活動，即日起至6/30，每週一、二、三於限定實體門市消費，從咖啡飲品、餐食和甜點，等於Menu常態販售商品，全面享有8折優惠！
伯朗咖啡：「分享日買一送ㄧ」
伯朗咖啡6月份好友分享日，遇到每週日、一於特定門市提供「飲品買一送一」優惠，6/6開工日當天於南京、科大、建國、中山一（長安西路口）、中山二（撫順公園旁）、松江、站前、公館、重慶、北投、長庚三、長庚四、桃園中山、小巨蛋、宜蘭大學、承德門市，當天以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，優惠品項以低價者計。
今日天氣／梅雨又來了！今高溫32度 午後北部有雨
根據中央氣象局預報，今（6）日北部地區從下半天開始，轉為有不定時局部陣雨或雷雨的天氣，迎風面的中南部地區整天都有局部短暫陣雨或雷雨發生，且要留意中午過後西半部地區容易出現局部大雨，至於東半部地區天氣較為穩定，午後有局部短暫雷陣雨。
至於溫度方面，夜晚清晨各地低溫約在26、27度上下，白天高溫大多都在31、32度附近，但是花蓮縣縱谷及台東由於背風沉降關係，有出現接近36度高溫的機會，外出請適時補充水分。
陳時中不認確診亡24小時火化 蔣萬安：連火化都自主應變
國內新冠肺炎死亡案例已近三千人，指揮中心曾指出應於確診亡者得在死亡後24小時內儘速火化，因此發生不少家屬來不及替過世親友的憾事，近日指揮官陳時中卻稱，從未規定確診亡者得在24小時內火化，引發譁然。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨（5）日批評，難道現在連遺體火化都要自主應變嗎？
蔣萬安昨上午前往台北市士林靈糧堂捐血，受訪時被問及確診亡者遺體要在24小時內火化爭議，蔣表示，衛福部欠染疫身亡的國人及家屬一個慎重的交代，面對家屬的遺憾，政府難道視而不見嗎？
蔣萬安指出，這段期間防疫政策反覆、矛盾，讓民眾無所適從，也希望政府能夠將心比心，儘快提出讓地方政府與業者能夠有所依循的辦法，也讓家屬能夠有妥善處理的時間，好好與親人道別。
蔣萬安也質疑，政府難道現在是要讓民眾和業者，連遺體火化都要自主應變嗎？希望政府盡快有個明確標準並公布，讓大家以所依循。
此外，前副總統呂秀蓮批評陳時中，「要選舉就趕快辭去指揮官職務，不然做不好等於是害到其他人？」蔣萬安對此指出，前天看到行政院長蘇貞昌院長高喊要打贏這場「防疫的選戰」，讓他嚇一跳，因此他也要嚴正提醒，民進黨政府防疫的「超前部署」已經落後國際一大截，請不要一錯再錯，把防疫和政治混為一談。
滴妹突「離開台灣」！赴美與男友放閃 網嗨翻：要結婚嗎
YouTuber滴妹和哥哥阿滴在網路上擁有超高人氣，近年推出飲料品牌「再睡五分鐘」，以及與超商合作推出霜淇淋，都成功打造良好口碑，不過她4日突在頻道釋出影片表示「我要離開台灣了」，片中也公開與同是YouTuber的男友「 I.C Charlie （查理）」熱情互動，讓粉絲紛紛猜測「要結婚了嗎」、「為結婚作準備？」
滴妹在影片一開頭就提及，在慎重做完考慮與規劃後，這次暑假決定讓自己放個長假，決定到美國找一個「超級要好的朋友」，開啟「2022年的美國之旅」，接著透過影片帶著粉絲做行前整理、PCR檢測，到了登機日，滴妹也依序和阿滴、寵物道別，並由爸媽陪同前往機場。
在機場時滴妹和爸媽的好感情也一覽無遺，三人互動相當親密，告別後便獨自搭上前往舊金山的飛機，更透露自己第一次坐商務艙，一到達美國後，看到自己「超級要好的朋友」查理來接機，滴妹也忍不住瘋狂發出驚呼，兩人便一同回到查理住處，在整頓完行李後，滴妹也表示，目前會規劃待在美國一陣子好好休息充電，並將生活點滴繼續用影片紀錄下來。
影片一出，短時間內就已衝上熱門排行，達到71萬次點閱，網友們則紛紛給予祝福「哇～期待國外新生活」、「去美國好棒啊~祝旅途一切順利」、「可以出國！羨慕~ 但也要多注意安全和健康唷」、「想去美國！ 好期待之後的美國生活影片」；此外也有網友逗趣表示，「新婚快樂，不是啦，我是說旅遊愉快」、「是婚前準備嗎哈哈哈？要幸福喔」。
德國研究：長時間暴露空汙嚴重地區 更可能出現新冠重症
隨著新冠肺炎疫情在各國出現降溫、控制等，科學家們也研究感染新冠肺炎前後的比較，近期德國一項研究發現，長時間暴露在空汙地區的民眾，感染新冠肺炎後重症比例更高，更有可能需要住進加護病房或依靠機械式呼吸輔助。
根據英國媒體《衛報》指出，德國研究團隊發現，生活在空氣汙染物二氧化氮（nitrogen dioxide）含量高的地方，人體肺部特別是內皮細胞會受到損傷，抑制氧氣從呼吸進入血液過程的傳輸；研究團隊蒐集德國每個郡二氧化氮的平均值，發現法蘭克福（Frankfurt）空汙程度最高，圖林根邦的蘇爾（Suhl）程度最低。
接著，研究團隊發現，長期接觸二氧化氮最多的10個郡中，平均需要144張加護病房病床與102台呼吸輔助器，而接觸二氧化氮最少的10個郡，平均僅需要28張加護病房病床與19台呼吸輔助器，「依據結果來看，長期接觸二氧化氮與新冠死亡率、發病率之間存在正相關」。
不過研究團隊也坦言這項結果並未證明空氣汙染與新冠重症之間的因果關係，但確實提出重症與大氣中二氧化氮含量之間存在特定關係；研究小組認為，長期曝露在空氣汙染環境中又感染新冠肺炎，可能導致人體產生更嚴重的炎症，進而加劇新冠病情，因此對於加護病房與機械式呼吸輔助器的需求也就更高，改善空氣品質不僅有助於減緩氣候變遷危機，也能有效改善全球健康與生活品質。
女性淋浴時別一邊小便！醫曝恐怖後果：上年紀更明顯
不少女孩兒因為貪圖便利，會在一邊淋浴時一邊站著排出小便，不過妳知道這樣看似無害的舉動，其實會產生嚴重後果嗎？一名國外醫師就勸女性千萬別這樣做，否則上年紀後就會狂後悔！
根據外媒報導，美國一名物理治療師艾莉西亞Alicia Jeffrey-Thomas經常在影音平台分享專業影片，以幽默又活潑的方式教導大家正確的醫學知識。而在她分享的眾多影片中，有一則是教導女性千萬不要養成「在淋浴時順便小便」的習慣，她將這樣的行為稱作「膀胱底壞習慣（bad habits for your pelvic floor）」，表示如果女性朋友在淋浴時「順便小便」，會讓膀胱在無形之中與「流水聲」產生連結，時間久了只要開始洗澡，大腦就會潛意識產生想要小便的感覺。
艾莉西亞進一步解釋，女性的骨盆構造與男性不同，原本就不適合站著小便，因為這樣無法讓骨盆完全放鬆，不僅會無法將尿液排乾淨，時間久了只要打開水龍頭、洗碗等水流聲，就會產生障礙「想上廁所」，嚴重還可能導致漏尿或是頻繁跑廁所的情形，上年紀之後可能會越更難控制。
因此艾莉西亞建議，女性最好還是坐在馬桶上小便，並等到洗完澡之後「沒有水聲」再做在馬桶上廁所，另外她也強調上廁所時過度用力、如廁時半懸空在馬桶上、以及未經過專家評估就自行做大量凱格爾運動（（Kegel exercise，又稱骨盆運動、骨盆底肌肉收縮運動），都有可能影響膀胱的健康，現在一起來看看艾莉西亞的影片吧！（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。