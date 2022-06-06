COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

學生寫畢業歌諷「監獄」！成淵高中尷尬拒用　謝和弦開嗆

▲成淵高中近日遭爆違背學生民意，取消票選最高的畢業歌選曲，引發爭議。（圖/Google Map）
▲成淵高中近日遭爆違背學生民意，取消票選最高的畢業歌選曲，引發爭議。（圖/Google Map）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 06:18:54

六月畢業季的到來，不少學校都在進行畢業歌票選以及製作，對比以往利用現成的歌曲，這幾年自製畢業歌相當夯，也孕育出不少熱門神曲。不過，台北市成淵高中卻傳出，學生創作的畢業歌經過票選獲得最高票之後，遭到校方以「不符合畢業典禮主題」等因素決定不採用，讓學生一片傻眼，連歌手謝和弦也轉發消息怒斥校方獨裁。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「台灣青年民主協會TYAD」日前在臉書粉專表示，成淵高中將在今（6）日舉辦畢業典禮，但在典禮之前進行畢業歌投稿比賽，並納入12首畢業歌當作票選，最終以高三許同學改編創作的《成淵高中真神奇》獲得最高票，總計獲得 116 票（得票率為 40.1 % ）。

▲
▲成淵高中高三同學改編創作畢業歌《成淵高中真神奇》，雖投票脫穎而出，但卻傳出被校方沒收。（圖/肉片YT）
「台灣青年民主協會TYAD」提到，不過，在票選結束之後，校方卻片面決定不採用學生票選最高票的畢業歌，起初認為《成淵高中真神奇》這首歌不符合畢業典禮主題，因為歌詞當中提到包括「上學不能用手機，紀律森嚴規定多」、「上學不要搭電梯，不然教官會找你」、「第八節勾不同意，課外輔導在哪裡（上正課）」、「早上遲到要反省，現代化監獄勞役」等等。

▲
▲台灣青年民主協會TYAD爆料成淵高中「沒收學生投票結果的畢業歌」，引起話題。
甚至校方最後又稱「投票表單無法設定只有高三能投票，投票結果公信力不足，因此將畢業歌播放回到各班決定」，校方的作為讓學生相當不解，創作此首歌的許姓同學表示「我創作的這首歌，雖不代表成淵高中保守的結束，卻象徵著校風走向自由開放的開始，這些歌詞都是我們校園生活的寫照，希望它能成為成淵高中有史以來最有特色、最能代表畢業生的一首畢業歌，也希望不要錯過在一生只有一次的高中畢業典禮上，讓大家一起歡唱這首歌，開心畢業的機會。」

許姓同學也提到「這都是我們生活的寫照，但校方卻決議沒收投票結果，實在令人難以接受，學校已經不是第一次無視學生意見，我個人希望學校能發聲明道歉，並承諾未來會重視學生意見，學校不在乎民意，不在乎全年級67%的投票結果，但我在乎，投票的人在乎，我們不能讓參與投票的289票變成一場泡沫，在此邀請各班，在畢業典禮唱畢業歌時，一起在班上播出象徵民意的《成淵高中真神奇》，讓學校聽聽民意，深自反省」。

而該消息曝光之後，立刻吸引網友關注，甚至連歌手謝和弦也轉發該貼文，痛批成淵高中校方限制學生音樂創作自由，並沒收校歌民主投票結果，嗆聲「如果要獨裁就請去中國，民主國家的軍人保衛的應該是自由，不是讓你扼殺下一代表達心聲的威權」掀起討論話題。（編輯：張嘉哲）


台灣啦啦隊太正！5大女神私下全脫了　她轉身狂露蜜桃臀

家樂福「最強本體」被抖出！眾為它逛10幾年：台灣沒對手

平價牛排應該吃幾分熟？「正確點法」師傅承認：吃錯20年

肉粽用電鍋蒸算外行！媽「1招」破解端午節：整顆好吃2倍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
84.06%15.94%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀