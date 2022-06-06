學生寫畢業歌諷「監獄」！成淵高中尷尬拒用　謝和弦開嗆

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「台灣青年民主協會TYAD」提到，不過，在票選結束之後，校方卻片面決定不採用學生票選最高票的畢業歌，起初認為《成淵高中真神奇》這首歌不符合畢業典禮主題，因為歌詞當中提到包括「上學不能用手機，紀律森嚴規定多」、「上學不要搭電梯，不然教官會找你」、「第八節勾不同意，課外輔導在哪裡（上正課）」、「早上遲到要反省，現代化監獄勞役」等等。
甚至校方最後又稱「投票表單無法設定只有高三能投票，投票結果公信力不足，因此將畢業歌播放回到各班決定」，校方的作為讓學生相當不解，創作此首歌的許姓同學表示「我創作的這首歌，雖不代表成淵高中保守的結束，卻象徵著校風走向自由開放的開始，這些歌詞都是我們校園生活的寫照，希望它能成為成淵高中有史以來最有特色、最能代表畢業生的一首畢業歌，也希望不要錯過在一生只有一次的高中畢業典禮上，讓大家一起歡唱這首歌，開心畢業的機會。」
許姓同學也提到「這都是我們生活的寫照，但校方卻決議沒收投票結果，實在令人難以接受，學校已經不是第一次無視學生意見，我個人希望學校能發聲明道歉，並承諾未來會重視學生意見，學校不在乎民意，不在乎全年級67%的投票結果，但我在乎，投票的人在乎，我們不能讓參與投票的289票變成一場泡沫，在此邀請各班，在畢業典禮唱畢業歌時，一起在班上播出象徵民意的《成淵高中真神奇》，讓學校聽聽民意，深自反省」。
而該消息曝光之後，立刻吸引網友關注，甚至連歌手謝和弦也轉發該貼文，痛批成淵高中校方限制學生音樂創作自由，並沒收校歌民主投票結果，嗆聲「如果要獨裁就請去中國，民主國家的軍人保衛的應該是自由，不是讓你扼殺下一代表達心聲的威權」掀起討論話題。（編輯：張嘉哲）