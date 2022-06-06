滴妹剛離台她也跟上！「煎熬2年」準備回南韓 粉絲嗨爆
YouTuber滴妹日前宣布自己「要離開台灣了」，片中也公開同是YouTuber的男友查理，表示目前會規劃待在美國一陣子好好休息充電，並將生活點滴繼續用影片紀錄下來。而滴妹前腳剛離開台灣，同為YouTuber的一隻阿圓日前也透露「自己終於時隔2年，要重返南韓拍攝當地企劃影片」，讓不少粉絲又驚又喜。
一隻阿圓過去因拍攝南韓食衣住行的相關影片走紅，頻道擁有超過73萬粉絲，但近年因為疫情的緣故，迫使她只好先放棄南韓當地企劃系列，待在台灣拍片持續經營頻道，時隔2年，日前她在IG上開設「粉絲問與答」活動時，就被問到「韓國系列」拍片計劃何時會重啟，阿圓也做出回應。
阿圓透露「我知道老觀眾等很久，我也是，疫情讓這2年心裡有很多煎熬，而我們居然都挺過來了，接下來頻道將重磅回歸『阿圓在韓國系列』，我自己都沒想到我能不靠南韓題材稱過這2年，也許（老天）是希望我在台灣好好磨練自己，我這2年一直都這麼樂觀地跟自己說，但我相信每件事情都有它的安排！」間接透漏出這兩年無法拍頻道主要題材的心境。
至於出發點何時？阿圓則也回覆「本週已經在處理簽證了，謝謝所有的老圓們！2022讓我們一起期待可以出國的那天！」顯然不久後就能夠出發；而也有粉絲問到「是否會定居在韓國」，阿圓則說「會跟以前一樣，一半台灣一半韓國」暫時沒有長期定居韓國的打算，粉絲對於這消息可以說是又驚又喜。
而事實上，南韓日前也宣佈，考量境內新冠肺炎疫情趨緩，解除相關防疫措施，包括8日起全面解禁，未接種新冠疫苗者入境也無須隔離，僅須3天內做PCR檢驗，此外，過去南韓免隔離條件不含高端疫苗，如今也同樣解禁，期待阿圓到韓國之後，帶給粉絲滿滿的國外風情視角。（編輯：張嘉哲）