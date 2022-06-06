台灣辦桌為何幾乎快消失？眾抖「致命理由」：全都躲在這
往往去參加婚禮時，總是會帶著禮金前往，除了給新人祝福之外，也都會非常期盼喜宴上的桌菜有什麼神秘好料，而隨著時代的推演，你是否發現現在多數人辦婚禮不是在飯店就是婚宴館，路邊的辦桌文化可以說是越來越少見呢？近日，就有網友討論「婚宴的流水席是不是幾乎都消失了啊？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「我記得小時候家裡的人都會帶去吃路邊的婚宴流水席，但感覺是不是這幾年很少有這種路邊的婚宴流水席出現了？ 這三年就更不用說了，因為疫情應該不會有人在路邊辦這種請客的，我看一下YouTube，大概也只有大陸那裡的鄉村在辦了，台灣這裡是不是都改辦在餐廳？」
貼文一出，網友紛紛回應「現在都是租在活動中心跟體育館啦，沒消失，因為路邊太熱了」、「熱到爆，根本沒辦法好好吃飯」、「轉改辦在活動中心阿，誰想晾在路邊吃飯啊」、「現在很少路邊了，都在活動中心裡面喔，有冷氣那種」、「廟會才比較會看到了吧現在」、「現在至少會借個活動中心」、「都躲到活動中心裡了啦，台灣這幾年越來越熱了」。
綜合網友意見，多數人表示「台灣天氣越來越熱」是其致命原因，雖然路邊上現在真的較少看到搭棚開桌的情況，但是還是保有辦桌的文化，只不過為了讓賓客有冷氣可吹，通常都會租在社區的「活動中心」，而不會選擇在路邊開設，也有網友回文表示「去年底才剛去吃一場活動中心的，形式就是辦桌，現在天氣太熱跟以往真的不能比了，不是辦桌消失，消失的是那正常的天氣」。（編輯：張嘉哲）