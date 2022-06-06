歐陽娜娜人氣「雪崩式暴跌」！他3點專業解析　網全認同

我是廣告 請繼續往下閱讀
「鳳凰說」表示，其一是歐陽娜娜的「浮誇演技」，出身演藝世家的她，經紀公司最早以「每個女生都想活成歐陽娜娜」來行銷；她當初以生澀演技在戲劇《是！尚先生》擔綱女主角「鹿小葵」，飾演一位天真樂觀的女孩，感覺只要以本色演出應該就能有不錯表現，豈料成果竟是場災難，更有網友稱「元氣少女演成二傻子」；後來在節目《演員的誕生》中演繹《我的父親母親》片段，但雪恥沒成功，反而真被貼上「不會演戲」的標籤。
雖繞著不會演戲的形象，但她仍靠著音樂才華和時尚穿搭擁有一票死忠粉絲，對此，「鳳凰說」就透露其二是她在真人秀綜藝節目中「和男性相處無分寸」，像是在《潮流合夥人》中她說自己衣服不夠，周揚青大方說願意出借，豈料她沒搭話，最後還是和兩個男來賓陳偉霆、范丞丞借，被批評「飄出濃濃綠茶味」，在2018年底，搜狐舉辦95後四小花旦票選，當時歐陽娜娜、關曉彤、張子楓、文淇獲選，但隔年她就被除名，遞補的女星為張雪迎，轉往真人實境秀也讓她的形象再次惡化。
其三「鳳凰說」則認為是「歌曲抄襲風波」，他表示歐陽娜娜在演戲、參與真人實境秀以後推出單曲《The Best for you》，卻被認為是抄襲美國獨立流行樂團Shaed的《Trampoline》，不過公司則表示「絕無抄襲之事，並請尊重創作者權益，也請網友自重」。
最後，「鳳凰說」也表示，歐陽娜娜14歲出道至今，已經過了8年，和她同期走紅的劉昊然，早已有多部代表作，還曾經入圍百花獎影帝，演藝成就斐然，但是歐陽娜娜卻似乎還在原地停留，演戲、唱歌都無所成，參加綜藝還翻車，「沒有演技、沒有作品、靠著蹭男神、炒緋聞、拍廣告和代言賺錢」，路人緣從好到跌入谷底，儘管她仍然有不少粉絲，但人氣大不如前。
影片一出也獲得不少網友認同，「剛開始看到他的時候真的覺得是一個很漂亮而且很有靈氣的小女孩，但是從他放棄學習正式投入演藝圈開始，就能夠明顯感覺得到他的氣質內涵跟天賦在嚴重消耗」、「如果當時不放棄音樂的話～她的前途肯定是無人能及～前途無可挑剔」、「其實當初若有好好繼續拉大提琴，我相信成年後出道其實會更成熟，氣質也會更好，也算是在人生的道路上選錯了其中一條路吧，蠻可惜的」。（編輯：郭佩蓉）