COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

歐陽娜娜人氣「雪崩式暴跌」！他3點專業解析　網全認同

▲娛樂博主「鳳凰說」表示，歐陽娜娜這兩年在中國大陸的評價「雪崩式暴跌」，並解析3大「歐陽娜娜為什麼會被討厭的」可能原因。（圖／翻攝歐陽娜娜微博）
▲娛樂博主「鳳凰說」表示，歐陽娜娜這兩年在中國大陸的評價「雪崩式暴跌」，並解析3大「歐陽娜娜為什麼會被討厭的」可能原因。（圖／翻攝歐陽娜娜微博）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 07:19:52

藝人歐陽娜娜氣質出眾、外型甜美，近年將工作重心轉往中國大陸發展，不過近日娛樂博主「鳳凰說」就表示，歐陽娜娜在台灣因為政治立場備受爭議，但這兩年在中國大陸的評價竟也是「雪崩式暴跌」，因此他也解析3大「歐陽娜娜為什麼會被討厭的」可能原因，影片一出也掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「鳳凰說」近日在YouTube以「清純少女崩壞史：年少成名的大提琴美少女為何變成觀眾眼中茶味滿滿、乾哥哥好多的崩壞女星？參加真人秀節目潮流合伙人、嚮往的生活爭議多」為題發了影片，從三個層面討論歐陽娜娜的表現，除了她曾在央視春晚唱《我的祖國》讓台灣人有微詞，現在就連中國網友也對她反感。

「鳳凰說」表示，其一是歐陽娜娜的「浮誇演技」，出身演藝世家的她，經紀公司最早以「每個女生都想活成歐陽娜娜」來行銷；她當初以生澀演技在戲劇《是！尚先生》擔綱女主角「鹿小葵」，飾演一位天真樂觀的女孩，感覺只要以本色演出應該就能有不錯表現，豈料成果竟是場災難，更有網友稱「元氣少女演成二傻子」；後來在節目《演員的誕生》中演繹《我的父親母親》片段，但雪恥沒成功，反而真被貼上「不會演戲」的標籤。

▲歐陽娜娜這兩年在中國大陸的評價「雪崩式暴跌」。（圖／翻攝歐陽娜娜IG）
▲歐陽娜娜這兩年在中國大陸的評價「雪崩式暴跌」。（圖／翻攝歐陽娜娜IG）
雖繞著不會演戲的形象，但她仍靠著音樂才華和時尚穿搭擁有一票死忠粉絲，對此，「鳳凰說」就透露其二是她在真人秀綜藝節目中「和男性相處無分寸」，像是在《潮流合夥人》中她說自己衣服不夠，周揚青大方說願意出借，豈料她沒搭話，最後還是和兩個男來賓陳偉霆、范丞丞借，被批評「飄出濃濃綠茶味」，在2018年底，搜狐舉辦95後四小花旦票選，當時歐陽娜娜、關曉彤、張子楓、文淇獲選，但隔年她就被除名，遞補的女星為張雪迎，轉往真人實境秀也讓她的形象再次惡化。

其三「鳳凰說」則認為是「歌曲抄襲風波」，他表示歐陽娜娜在演戲、參與真人實境秀以後推出單曲《The Best for you》，卻被認為是抄襲美國獨立流行樂團Shaed的《Trampoline》，不過公司則表示「絕無抄襲之事，並請尊重創作者權益，也請網友自重」。

最後，「鳳凰說」也表示，歐陽娜娜14歲出道至今，已經過了8年，和她同期走紅的劉昊然，早已有多部代表作，還曾經入圍百花獎影帝，演藝成就斐然，但是歐陽娜娜卻似乎還在原地停留，演戲、唱歌都無所成，參加綜藝還翻車，「沒有演技、沒有作品、靠著蹭男神、炒緋聞、拍廣告和代言賺錢」，路人緣從好到跌入谷底，儘管她仍然有不少粉絲，但人氣大不如前。

影片一出也獲得不少網友認同，「剛開始看到他的時候真的覺得是一個很漂亮而且很有靈氣的小女孩，但是從他放棄學習正式投入演藝圈開始，就能夠明顯感覺得到他的氣質內涵跟天賦在嚴重消耗」、「如果當時不放棄音樂的話～她的前途肯定是無人能及～前途無可挑剔」、「其實當初若有好好繼續拉大提琴，我相信成年後出道其實會更成熟，氣質也會更好，也算是在人生的道路上選錯了其中一條路吧，蠻可惜的」。（編輯：郭佩蓉）


NOW早報／開工6大咖啡優惠曝光！這2家全品項「買1送1」

最強的美劇是哪一齣？全場推爆「2神作」必看：沒有之一

三商巧福最強不是牛肉麵！「低調神物」老饕愛慘：真的頂

175cm拳擊妹「超胸狠」！網驚交往要買保險　本尊甜回應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
84.06%15.94%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀