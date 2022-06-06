千葉火鍋突然覺醒？「低調優勢」老饕認了：水準台灣最強
台灣吃到飽類型的餐廳非常多元，像是有燒烤、火鍋、buffet等等，都是不少人三五好友聚餐時的首選，但隨著時代的推演，各式各樣的品牌如雨後春筍般誕生，也威脅到許多老字號的店家，近幾年老牌平價火鍋「千葉」受到疫情影響也關了不少家店，不過最近在相關食記類社團卻受到大批網友關注，讓不少人直呼「千葉真的覺醒了」掀起熱議。
一名網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽buffet美食情報」貼文指出「這是我暌違7年來吃千葉，因為有打三劑疫苗可以打8折就來嚐鮮，但讓我意外的是還不錯吃，飲料選擇超級多，而且冰品也未免給得太大方.....有曠世奇派、榴槤冰、布丁雪糕、杜老爺甜筒還有小美冰淇淋一大堆都吃到飽，水果很多都是當季的，最近芒果又出現了，這個價格打折404元吃到飽我真的覺得值得！」
貼文一出，網友紛紛回應「千葉我低調吃很久了，最好大家都不要推薦，我默默的吃」、「真的是超便宜CP值又高」、「千葉冰品真的是很棒....一個人去就吃了三支就一百多了，超爽的」、「我前幾天也去吃，有打疫苗8折超爽的」、「冰品跟飲料區真的很不錯」、「雖然食材不見得別人高檔，但低價真的是CP值很高，千葉真的有覺醒」、「冰品超強！飲料區也是超想每一罐都喝一次XD」、「我也是睽違數十年沒吃，上個月去吃也很驚艷，這個價位供應的東西比以台灣來說算天花板」。
事實上，千葉火鍋成立於2005年，起初積極在各地拓展分店，但隨後北中南都有分店陸續關閉，去年又受到疫情影響完全禁止內用，來客數大幅度減少，又關了好幾家，如今因為推出打滿3劑疫苗就能打8折吃到飽的活動，意外在社團內掀起一波話題，也成功翻轉以往形象，讓不少老饕直呼「這間又重新納入火鍋吃到飽口袋名單了」！（編輯：張嘉哲）