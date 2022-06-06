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不喜歡逛超商！「真實原因」 眾不懂20年：日本人也說過

▲原PO表示自己很不喜歡走進超商，並透露「真實原因」，貼文一出，網友也震驚直呼「我也是」。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO表示自己很不喜歡走進超商，並透露「真實原因」，貼文一出，網友也震驚直呼「我也是」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 07:41:29

台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，由於24小時營業的性質，已經成為民眾日常不能缺少的店家。不過，就有一名女網友表示自己很不喜歡走進超商，並透露「真實原因」，貼文一出，網友也震驚直呼「我也是」、「日本人也這樣」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「不喜歡進超商的原因」為題發文，表示不知道有沒有人也有感覺，無論是走進哪間超商，身上都會殘留一股怪味，「有時候還會因為這樣打消進超商買東西的念頭」。

▲原PO表示自己很不喜歡走進超商，並透露「真實原因」，貼文一出，網友也震驚直呼「我也是」。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲原PO表示自己很不喜歡走進超商，並透露「真實原因」，貼文一出，網友也震驚直呼「我也是」。（示意圖／翻攝自Pexels）
貼文一出，不少網友認同，「終於……我終於遇到知音了……身邊所有人都完全沒有這個感覺，到底是我們鼻子有問題還是他們？而且迅速進去取個貨，領個錢都會沾滿味道」、「我也這麼覺得欸！！」、「之前日本朋友經過超商都在叫說裡面有股奇怪的味道，我一直以為是日本人鼻子比較敏感，沒想到連台灣人也會這樣覺得啊」、「我在超商打工，真的每次下班之後，身上都是一股超商的味道」、「我覺得很臭，所以非領貨幾乎不會進去，不然就是出來噴香水」、「高中就有感覺了，超臭……………頭髮衣服整個都是超不舒服」。

其中，也有不少網友猜測可能原因，「微波食品味道被冷氣循環吧」、「我只聞到茶葉蛋的味道」、「我覺得是關東煮+微波的味道哈哈哈哈，然後某連鎖咖啡店也好可怕，之前在那邊讀一天書，我的課本一學期都是那個味道」、「有，我覺得是咖啡味+微波味」。

但也有網友表示，「我是屬於毫無感覺變化的那派」、「我自己覺得自己不太沾，但我朋友很會沾，超奇妙，也是遇到他才知道原來有便利超商味這種東西」、「我覺得很好聞欸」、「我覺得很香耶，我就怪」、「是有味道啦，但覺得不香也不臭，就是一股超味」、「有嗎？我完全沒感覺」、「現在都戴口罩了，聞不到….」。（編輯：郭佩蓉）

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