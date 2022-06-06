麥當勞「勁辣雞腿堡吃法」被破解！眾人愣住：終於得救了
麥當勞憑藉獨特風味的薯條成功奪下台灣速食店冠軍寶座，店內也有許多產品深受老饕喜愛，每到用餐時段，門口總是會出現排隊人潮。而近日，就有網友分享自己獨門破解的「勁辣雞腿堡吃法」，沒想到貼文引來高達快5萬人按讚，不少人直呼「終於得救了！天啊」、「根本生活智慧王」掀起熱議。
原PO在Tik Tok貼文指出「生活智慧王！大家請學起來」只見一名女子與男友正在一起享用麥當勞，自己點的是勁辣雞腿堡，但由於自己不吃生菜，勁辣雞腿堡生菜又非常多，於是告知男友「我不要吃菜你幫我弄掉」，男友則回應「阿你剛怎不寫說不要菜」，女方則回答「阿上面不能寫啊」疑似是點外送搭配好的套餐類別，不能客製化。
隨後男友準備要將菜挑掉時，突然靈機一動打開自己的牛肉漢堡，把上面那塊乾淨漢堡皮拆下來，與充滿生菜的勁辣雞腿堡漢堡皮交換，瞬間成為「沒有生菜」的勁辣雞腿堡，讓女友看了也直呼「好棒喔！」
貼文一出，吸引逼近5萬名網友按讚，不少人紛紛留言「......我都沒想過這招＝＝每次都在那挑得半死」、「男朋友感覺也是意外發現這招，太好笑了」、「終於得救了啊！每次都挑得好辛苦」、「我每次都拿玉米濃湯的湯匙在那邊挖...」、「長知識了啦，學起來了」、「勁辣雞腿堡菜真的有夠多，真的不喜歡吃，感謝分享」、「應該是用外送點的不能客製化，現場點可以不要菜跟店員說就好」；不過也有網友表示「但是前提是要有兩個漢堡啊，單身狗不能用這招欸」笑翻不少人。（編輯：張嘉哲）