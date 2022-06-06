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LINE傳訊息做「這動作」最惹人厭！眾秒懂：看了超級不爽

▲原PO有朋友每次傳訊息以後就會「狂收回」，讓她有些傻眼，貼文一出，眾人也愣住直呼「看了超不爽」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲原PO有朋友每次傳訊息以後就會「狂收回」，讓她有些傻眼，貼文一出，眾人也愣住直呼「看了超不爽」。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 10:25:58

LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；對此，就有一名女網友發文，表示她有朋友每次傳訊息以後就會狂「收回訊息」，讓她有些傻眼，貼文一出，眾人也愣住直呼「看了超不爽」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「有個愛收回的朋友是什麼感覺？」為題發文，貼出一張LINE訊息被「收回」的截圖，更透露「沒截完持續中」，猜測應是這位朋友先是傳給她一堆訊息，但原PO還沒回覆，對方又將所有訊息「收回」，也讓他無奈直呼「我就想知道手痠不痠」。

▲原PO的朋友傳了一堆訊息，豈料又將訊息全部「收回」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO的朋友傳了一堆訊息，豈料又將訊息全部「收回」。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，也釣出不少人不滿回應，「每次看到這個都會超不爽欸，瘋狂收回那幹嘛要傳啦吼，想清楚再line很困難？（以上為內心小劇場XDDD)」、「有遇過，這種人很玻璃心，溫馨小提醒，儘量遠離這種人：）」、「無聊，他時間很多？沒自己的事可以做？就算有急事也不一定要收回啊，既然是朋友就純聊聊就好啦，幹嘛收回，發一堆又收回一堆，很吵」、「超煩，這麼愛收當初乾脆不要傳」、「沒錯，阿就在忙，整天在那邊在嗎在嗎，我沒回到就要收回，然後故意說，我看你不想回我就先收回了」。

其中，還有人透露不只「收回訊息」這行為很討厭，會「狂傳訊息」的人也超煩，「我超有同感，我有一個同學，每次只要傳超過半小時不回她，一定會收回，XXX看到真的很不爽，然後我就會故意不回她。不然就是有那種幾個字幾個字傳的，然後訊息聲瘋狂叫，剛好那個同學就是這種人，所以就會看到一排已收回訊息，我火都上來了」。（編輯：郭佩蓉）

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