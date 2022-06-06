大蛇丸激瘦嫩照曝光！網一看秒點名撞臉「他」：出來選了
YouTuber大蛇丸因討喜的外型及開朗的個性，迅速累積大票粉絲，而他近日貼出自己激瘦時期的照片，完全不同的模樣震驚許多網友，也有人見照立馬發現，根本就和民進黨立委莊瑞雄長得一模一樣，紛紛笑瘋留言：「立委好」、「有像莊瑞雄欸，出來選了啦」。
大蛇丸昨（5）日在臉書貼出幾年前的激瘦嫩照，只見他頭髮略短，身型消瘦，對著鏡頭露出淡淡微笑，模樣和現在十分不同，也在貼文表示：「是時候給你們看看我以前最壞的樣子！」
照片曝光後，不少網友認為瘦版蛇丸長得像民進黨立委莊瑞雄，「立委好」、「這是莊瑞雄吧」、「為什麼拿莊立委的照片呢」、「好像莊瑞雄」、「有像莊瑞雄欸，出來選了啦」、「有點像莊瑞雄」、「不講還以為是立委」、「莊瑞雄不要鬧」、「長的很像莊瑞雄委員耶」，就連莊瑞雄本人也轉發照片並笑喊：「看來，以後我不用怕行程太多跑不完了！由我和大蛇丸來共同為大家服務！影分身之術！」
另外，還有人點名像歌手翁立友及YouTuber蔡阿嘎，「我要問天了」、「有點像翁立友欸」、「比較像翁立友啦」、「怎麼有翁立友的感覺」、「有一點阿嘎的感覺欸」、「阿嘎不要騙了喔」。（編輯：賴禹妡）