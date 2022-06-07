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泰奶全面攻佔！珍煮丹外送珍奶買一送一　五桐號不再限量

▲炎炎夏日泰式奶茶全面攻佔手搖飲，珍煮丹以泰奶冰沙結合芒果果泥、或蜜芋頭搭配手作仙草增加口感，結合兩大外送平台Uber Eats、foodpanda推出買一送一優惠；五桐號夯爆「手沖泰奶」全新加料，總算不再限量。（圖／翻攝自五桐號FB）
▲炎炎夏日泰式奶茶全面攻佔手搖飲，珍煮丹以泰奶冰沙結合芒果果泥、或蜜芋頭搭配手作仙草增加口感，結合兩大外送平台Uber Eats、foodpanda推出買一送一優惠；五桐號夯爆「手沖泰奶」全新加料，總算不再限量。（圖／翻攝自五桐號FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-07 11:39:19

炎炎夏日一定要來杯手搖飲消暑才過癮，彌補大家不能出國的遺憾，不少品牌紛紛推出泰式奶茶新品寵客，珍煮丹結合芒果果泥、或蜜芋頭搭配手作仙草，打造成沁涼冰沙還增加豐富口感，並結合兩大外送平台Uber Eats、foodpanda推出買一送一優惠；五桐號則以正宗手沖泰奶，搭配招牌手工綠茶凍或蜜漬白玉珍珠，越嚼越帶勁。

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珍煮丹超夯的「泰泰鮮奶茶」，擄獲不少奶茶控，為了迎接夏天6/8起竟推出升級為沁涼冰沙的全新飲品，鋪上雲朵奶霜搭配熱帶芒果果泥的「泰芒雪島」；或搭配蜜芋頭及手作仙草，組成餡料超滿足的「泰泰仙芋島」。

▲外送平台foodpanda已經喝得到珍煮丹「泰泰鮮奶茶」買一送一。（圖／翻攝自foodpanda）
▲外送平台foodpanda已經喝得到珍煮丹「泰泰鮮奶茶」買一送一。（圖／翻攝自foodpanda）
並結合兩大外送平台推出優惠，foodpanda 6/1～6/30「泰泰鮮奶茶」買一送一，6/8～6/30中杯「泰芒雪島、泰泰仙芋島」買一送一。Uber Eats 6/1～6/14中杯「黑糖珍珠鮮奶」買一送一，7/20～8/2「泰泰鮮奶茶」買一送一、中杯「泰芒雪島、泰泰仙芋島」也買一送一。

五桐號則祭出正宗手沖泰奶，以泰國茶葉來回沖茶，濃郁不澀的泰茶再加入絲滑香甜的特調煉乳奶水，搭配清新茉莉手工綠茶凍或嚼勁十足的蜜漬白玉珍珠，又香又Q。被鐵粉瘋狂敲碗，官方小編還特別在粉專聲明，「這次全部物料與貨量備好備滿」，無限量開賣啦。


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