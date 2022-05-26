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泰奶包裝「害羞多一根」造型瘋傳　網喊：第一次這麼渴

▲泰國南部宋卡府一間文青飲料店推出全新包裝，泰奶「害羞多一根」的特殊造型在網路瘋傳引起熱論「到底該怎麼喝」，網友雖說不可以色色，卻歪樓直喊「第一次這麼渴」。（圖／翻攝自ชาดีน ชานมเหนียว สาขาแยกลำไพล粉專）
▲泰國南部宋卡府一間文青飲料店推出全新包裝，泰奶「害羞多一根」的特殊造型在網路瘋傳引起熱論「到底該怎麼喝」，網友雖說不可以色色，卻歪樓直喊「第一次這麼渴」。（圖／翻攝自ชาดีน ชานมเหนียว สาขาแยกลำไพล粉專）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-26 14:21:35

香甜誘人的泰式奶茶，深受不少台灣人喜愛，也傳進國內成為許多手搖飲品牌的新口味飲品。近日，泰國南部宋卡府一間文青飲料店推出全新包裝，泰奶「害羞多一根」的特殊造型在網路瘋傳，紅到海外也引起民眾熱論「到底該怎麼喝」，網友雖說不可以色色，卻歪樓直喊「第一次這麼渴」、「想喝」。

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泰國南部宋卡府「茶院長奶茶」飲料店蘭普萊路口分店，在粉專秀出全新飲料包裝，只見橘紅色的泰奶與泰式奶綠，裝在有著「害羞多一根」的特殊飲料袋內，造型引人遐想，吸引超過5萬次轉發分享，在網路瘋傳並紅到海外。

▲「茶院長奶茶」飲料店蘭普萊路口分店，在粉專秀出全新飲料包裝才一天，已吸引超過5萬次分享。（圖／翻攝自ชาดีน ชานมเหนียว สาขาแยกลำไพล粉專）
▲「茶院長奶茶」飲料店蘭普萊路口分店，在粉專秀出全新飲料包裝才一天，已吸引超過5萬次分享。（圖／翻攝自ชาดีน ชานมเหนียว สาขาแยกลำไพล粉專）
店家還以害羞emoji提醒大家「不要盯太久」，但貼心表示這個包裝可以隨身攜帶，只是無論走到哪裡，「大家都會看著它」，要大家「不要有壓力，笑一笑，生活就會多采多姿」，幽默到不行。

奇特的飲料包裝引起民眾熱論「到底該怎麼喝」，官方粉專下泰國民眾也刷起一片「555」笑聲，（泰文數字5的發音正是「ha」）。不少台灣網友雖說不可以色色，卻歪樓直喊「第一次這麼渴」、「想喝」。

▲「茶院長奶茶」飲料店蘭普萊路口分店，以特殊造型包裝聞名。（圖／翻攝自ชาดีน ชานมเหนียว สาขาแยกลำไพล粉專）
▲「茶院長奶茶」飲料店蘭普萊路口分店，以特殊造型包裝聞名。（圖／翻攝自ชาดีน ชานมเหนียว สาขาแยกลำไพล粉專）
事實上，「茶院長奶茶」過去便常發揮創意，打造許多特殊包裝吸引目光，曾有過宛如面紙盒裝的方形提袋、或像提著豆花般桶裝，還有超長一根像氣球加油棒的造型，令人莞爾。

▲「茶院長奶茶」特別造型的飲料，成功吸引大家目光。（圖／翻攝自ชาดีน ชานมเหนียว สาขาแยกลำไพล粉專）
▲「茶院長奶茶」特別造型的飲料，成功吸引大家目光。（圖／翻攝自ชาดีน ชานมเหนียว สาขาแยกลำไพล粉專）

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