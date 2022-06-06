頂樓「裝1物」年給8千！他心動了 內行勸：北部人別答應
太陽能板在許多人眼裡就是環保又省錢的裝置，就有網友在網路上表示，他們家社區近期有廠商想在頂樓安裝太陽能板，每年會給住戶5000到8000元的補助，讓他對此感到相當心動，貼文曝光後立即掀起熱議，不少網友點出關鍵直言：「看你那區平均日照長度合不合成本吧」、「北部真的沒很好，南部應該比較合適」。
該名網友在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示近期有廠商到社區鼓吹頂樓安裝太陽能板，一年會給住戶5000到8000元，看坪數多寡而定，讓他求助網友們：「請問有人裝這個嗎？有什麼優缺點？謝謝！」
貼文一出，網友們紛紛留言分析，「優點：頂樓比較不易熱，缺點：清掃比較麻煩」、「自己的家還要屋頂被綁約⋯我是認為不值得」、「如果本來頂樓就有遮陽棚，直接替換成太陽能板的話，問題會比較少」、「坪數夠大的話，太陽能板是很可觀的被動收入」、「頂樓沒做隔熱就出租啊～有收租又能防水＋隔熱，很棒啊，前提是所有維護都是廠商承包，另外房屋火險廠商應該也要一併承包」、「可以自建、合資等，基本上回本小賺一些滿容易的」。
不過，也有網友建議，還是要考量裝設的地點，「看你那區平均日照長度合不合成本吧」、「北部真的沒很好，南部應該比較合適」、「坪數夠、日照時間也夠的話，其實是會賺錢的」、「我們牧場這裡幾乎每戶都有裝，你說熱吧？根本沒有，結構差？業者會幫你補強，廠商不是笨蛋，垮掉是他們自己損失啊，都會定期保養跟清洗」。（編輯：賴禹妡）