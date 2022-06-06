國策顧問詐貸18億落跑 台灣優力前董座二審判3年8月
台灣優力公司因出現鉅額債務，為改善財務結構和發展多角化經營，11年前順利獲銀行團聯貸18億元，事後傳出時任董事長謝勝峰、財務協理郭應志涉勾結前國策顧問、和桐集團創辦人陳武雄等人虛偽增資詐貸。高院今（6）日依《銀行法》，判謝勝峰、郭應志各3年8月、3年6月。可上訴。
配合詐貸的「同案被告」博輝光電負責人林泰榮、翔揚整合行銷登記負責人周勝利、和桐董事長楊猷傑、總經理劉健成4人，也因違反《銀行法》和《證券交易法》等罪，各改判2年、1年10月、2年8月、1年6月；其中劉健成獲緩刑4年，並須支付公庫300萬元。
檢方指控，台灣優力向銀行團提聯貸案時，銀行團要求先增資4億元；為成功貸款，謝勝峰、郭應志在陳武雄指示下，向多名金主籌募4.5億元，再找願意配合的林泰榮和周勝利幫忙，以博輝光電和翔揚公司名義虛偽增資，使18億貸款順利通過。
2011年2、3月間，謝勝峰等人為免情事曝光，再以台灣優力資產擔保，由輝博、翔揚再向銀行借款4.5億元掩飾；不料貸款後問題仍無法解決，2013年2月爆發財務危機，犯行曝光。陳武雄、謝勝峰等人遭起訴，然而，陳武雄因另案遭判刑潛逃，2016年1月遭檢方發布通緝。