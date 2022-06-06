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全聯只逛生鮮？網曝「隱藏聖品」超耐吃　眾讚：頗有水準

▲到全聯只逛生鮮食品？網友曝光隱藏聖品，稱讚超耐吃。（示意圖／記者賴禹妡攝影）
▲到全聯只逛生鮮食品？網友曝光隱藏聖品，稱讚超耐吃。（示意圖／記者賴禹妡攝影）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 16:15:00

生鮮超市全聯在台設店分布廣闊，是許多家庭主婦購買生鮮的好去處。一位民眾分享，去全聯除了採購食材外，也可以逛逛熟食區，他認為全聯所賣的便當相當有水準，意外的不錯吃，推文發出後引來許多網友討論。

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原PO於PTT上發文，表示近期事情眾多，不便下廚，於是嘗試購買全聯新推出的89元排骨便當，因原先不抱期待，但入口後竟是意料外的不錯，口味上類似台鐵便當的風味，裡頭配菜都耐吃、下飯，白飯也適中、涮嘴，唯一的缺點是味道稍鹹。原PO認為「大家有空可加減試試看」。

▲便當示意圖。（示意圖／翻攝photoAC）
▲原PO認為全聯所賣的排骨便當相當不錯。（示意圖／photoAC）
貼文發出後引發討論，不少人第一次知道全聯有販賣便當「第一次知道全聯有賣便當」，吃過的人也認同味道還不錯，是緊急時刻又想吃有水準的便當的好選擇「善導寺對面的全聯有悟饕便當，以前在附近實習的時候中午都去買，滿划算的」、「有些其實真的不錯吃」、「全聯有賣熟食啊！味道還可以，除了便當還有壽司、炸物、米粉」、「熟食的確意外的蠻好吃的」。

不少人則認為普通，並指出其他狀況「問題是有賣熟食的全聯超少」、「中南部的常沒賣完，會打折」、「沒啥青菜，只適合偶爾緊急吃」、「配菜幾乎都是醃製物，所以還要額外再買青菜來配」。 （編輯：李惠婷）

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