全聯只逛生鮮？網曝「隱藏聖品」超耐吃　眾讚：頗有水準

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▲原PO認為全聯所賣的排骨便當相當不錯。（示意圖／photoAC）

貼文發出後引發討論，不少人第一次知道全聯有販賣便當「

」，吃過的人也認同味道還不錯，是緊急時刻又想吃有水準的便當的好選擇「

」、「有

」、「

」、「

」。

不少人則認為普通，並指出其他狀況「

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」、「

」、「