主管副業做YT「收入拚過正職」！超狂經歷曝　網：超羨慕

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲原PO在正職和副業之間游移，不知該如何取捨。（示意圖／Pixabay）

該文發出後引發一眾人的驚嘆，皆認真給予意見，一派認為可以放掉副業「

」；一派則認為副業難得，必須堅持下去「

」。

原PO閱讀完眾多網友的意見後總結，表示過去的手作影片，從事前發想、準備材料、拍攝，到是後剪輯都是自己處理，未來