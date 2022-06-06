主管副業做YT「收入拚過正職」！超狂經歷曝　網：超羨慕

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這份工作已做滿五個月，但他其實在去年10月底便開設YouTube頻道當副業，後續營利資格通過，目前影片的收入已高過正職，且過往上架的每一部影片也持續不斷帶來收益。但因為正職工作的緣故，他的出片量越來越少，又因為沒有固定發片而影響到YouTube演算法，流量變得越來越低。
正職工作是理想的工作環境，老闆開明、尊重員工、離家近，職位也相當不錯；可副業收入高過正職，觀看皆達百萬，所以很想放手專心經營，但又認為現今工作很棒，全職當Youtuber可能因此少了一些社會歷練，他問「認真問，你會怎麼選擇？」
該文發出後引發一眾人的驚嘆，皆認真給予意見，一派認為可以放掉副業「好強喔～感覺就是很有毅力又能專注的人，我也覺得如果主業是理想工作，那不要輕易放掉，YT更新頻率放緩感覺是唯一選擇了」；一派則認為副業難得，必須堅持下去「兩個把握住，衝一波。不要放棄副業，我之前放棄副業很後悔，現在回去重來，也沒有之前那麼順，不是你想要做就做得起來的。正職工作怎麼做都是替別人工作，好好規劃時間」。
原PO閱讀完眾多網友的意見後總結，表示過去的手作影片，從事前發想、準備材料、拍攝，到是後剪輯都是自己處理，未來會考慮將影片外包給其他人剪輯，以維持副業的產片量。 （編輯：李惠婷）