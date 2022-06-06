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台灣啦啦隊「上班內容」曝光！網友全改觀：峮峮也不例外

▲中信兄弟啦啦隊成員，左起到右為短今、凱蒂、峮峮、笑笑、希希。（圖／記者陳明安攝）
▲中信兄弟啦啦隊成員，左起到右為短今、凱蒂、峮峮、笑笑、希希。（圖／記者陳明安攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 15:40:10

現今不論是棒球隊或者是籃球隊，所屬的啦啦隊員加起來就有將近百位女孩，而她們經常在場上揮灑汗水，憑藉著甜美的笑容以及傲人的身材，除了球星在球場的表現外，啦啦隊女孩的應援肯定是球場的一大亮點。而近日，綜藝節目《飢餓遊戲》就拍攝「一日無充飢之啦啦隊應援」特別版，特地前往中信兄弟認養的「台中洲際棒球場」進行拍攝，結果其中環節要求主持人分關PK時，王仁甫以及顏佑庭被分配到應援啦啦隊關卡，沒想到意外曝光啦啦隊女孩辛苦的一面，讓不少網友直呼「真的大改觀」、「原來峮峮都是這樣跳的！還要主持還要應援真累」。

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日前《飢餓遊戲》團隊到「台中洲際棒球場」進行錄影，由於台中洲際棒球場是中信兄弟在2015年所認養的球場，而身為主持人的峮峮則也是中信兄弟啦啦隊的成員之一，平常不僅要主持節目，也會排班前來球場應援跳舞，讓主持人紛紛笑道「今天算是來到妳的主場耶！」

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▲《飢餓遊戲》日前到台中洲際棒球場錄影，由於峮峮為中信兄弟的啦啦隊成員，一開場帶動主要介紹環境。（圖/飢餓遊戲YT）
隨後遊戲進行到中斷，紅藍兩隊各要依照五個不同關卡來排出1對1的挑戰，包括有「打擊區」、「商品區」、「投球區」、「啦啦隊區」以及「看台區」，其中藍隊的王仁甫以及紅隊的顏佑庭被分配到「啦啦隊區」，任務就是要學習球員的應援舞，最後兩人PK成果發展，由中信兄弟啦啦隊成員晴兒、波波以及笑笑選擇贏家。

不料，剛開始要學習應援舞時，女孩們則說「那我們會先教9首的球員應援曲」讓王仁甫直接傻眼表示「9首？所以你每次都是這9個，要一直記下來，然後輪流一直跳一直跳？」啦啦隊成員也表示「沒錯的」。隨後來賓開始認真學舞，包括其王威晨、陳子豪、張志豪、姜坤宇等等球員的應援曲，沒想到不僅每個曲目的舞步都不同，連口號也是各自有各的特色，完全不同。

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▲中信兄弟啦啦隊成員晴兒、波波以及笑笑教學來賓大跳應援曲，但曲目高達9首，動作口號都不同，讓主持人王仁甫相當崩潰。（圖/飢餓遊戲YT）
例如王威晨會喊出「一棒！王威晨！威力加晨王威晨！」；而陳子豪則是大家熟知的「炸裂！陳子豪！一級炸裂陳子豪」；隨後還有張志豪的主題曲搭配口訣「拍拍拍拍拍！轟吧！志豪！拍拍拍拍拍拍！志豪！轟吧」最爆笑的是，當學到周思齊時，王仁甫搭配口號喊出「周思齊轟出去！甩砲出擊無人敵」結果讓周思齊在看台底下吐槽「不舒服」，讓王仁甫又氣又好笑說「我也不想幫你應援啊！我也很不舒服啊！我也不像想影響你們的成績啊！」

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▲王仁甫以及顏佑庭學習9位球員應援舞，讓網友驚呼啦啦隊成員的工作內容實在不簡單。（圖/飢餓遊戲YT）
而整集節目播出之後，就掀起不少網友熱議「啦啦隊那一段真的太好笑了啦！」、「仁甫哥啦啦隊那段真的是太好笑」、「雖然啦啦隊那段很好笑，但沒想到啦啦隊其實超級累欸，大太陽的話這樣子跳，每一個球員的應援曲跟口號都不同，超硬的」、「看完之後只覺得啦啦隊不簡單，峮峮沒錄影時，也是這樣跳的QQ」、「峮峮最後還是輸掉加班惹！重現上班模樣」、「啦啦隊真的記憶力超級強的」、「一次記那麼多歌還有舞蹈跟台詞，啦啦隊真的不簡單欸」。（編輯：張嘉哲）

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