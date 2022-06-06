台灣啦啦隊「上班內容」曝光！網友全改觀：峮峮也不例外

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隨後遊戲進行到中斷，紅藍兩隊各要依照五個不同關卡來排出1對1的挑戰，包括有「打擊區」、「商品區」、「投球區」、「啦啦隊區」以及「看台區」，其中藍隊的王仁甫以及紅隊的顏佑庭被分配到「啦啦隊區」，任務就是要學習球員的應援舞，最後兩人PK成果發展，由中信兄弟啦啦隊成員晴兒、波波以及笑笑選擇贏家。
不料，剛開始要學習應援舞時，女孩們則說「那我們會先教9首的球員應援曲」讓王仁甫直接傻眼表示「9首？所以你每次都是這9個，要一直記下來，然後輪流一直跳一直跳？」啦啦隊成員也表示「沒錯的」。隨後來賓開始認真學舞，包括其王威晨、陳子豪、張志豪、姜坤宇等等球員的應援曲，沒想到不僅每個曲目的舞步都不同，連口號也是各自有各的特色，完全不同。
例如王威晨會喊出「一棒！王威晨！威力加晨王威晨！」；而陳子豪則是大家熟知的「炸裂！陳子豪！一級炸裂陳子豪」；隨後還有張志豪的主題曲搭配口訣「拍拍拍拍拍！轟吧！志豪！拍拍拍拍拍拍！志豪！轟吧」最爆笑的是，當學到周思齊時，王仁甫搭配口號喊出「周思齊轟出去！甩砲出擊無人敵」結果讓周思齊在看台底下吐槽「不舒服」，讓王仁甫又氣又好笑說「我也不想幫你應援啊！我也很不舒服啊！我也不像想影響你們的成績啊！」
而整集節目播出之後，就掀起不少網友熱議「啦啦隊那一段真的太好笑了啦！」、「仁甫哥啦啦隊那段真的是太好笑」、「雖然啦啦隊那段很好笑，但沒想到啦啦隊其實超級累欸，大太陽的話這樣子跳，每一個球員的應援曲跟口號都不同，超硬的」、「看完之後只覺得啦啦隊不簡單，峮峮沒錄影時，也是這樣跳的QQ」、「峮峮最後還是輸掉加班惹！重現上班模樣」、「啦啦隊真的記憶力超級強的」、「一次記那麼多歌還有舞蹈跟台詞，啦啦隊真的不簡單欸」。（編輯：張嘉哲）