會員不忍了！抖出好市多10年改變 開演「與剪刀的距離」
美式賣場好市多因為其便宜、商品量又大，加上時不時就推出新產品以及優惠活動，從1997年進駐台灣至今已經有24個年頭，到現在依舊是不少家庭補貨的好去處。不過，近日就有網友討論「好市多現在東西一直漲價，感覺CP值真的沒有十年前那麼好了」讓不少老會員直接上演「會員卡與剪刀的距離」，掙扎在不續辦會員以及續辦之間，貼文引發廣大迴響。
近日因應好市多衛生紙、沙拉、鮮奶漲價等等，不少網友紛紛在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「我只是發表我個人看法，覺得鮮奶漲價之後奶味好像淡了一點，反而漲價沒那麼好喝」、「好市多東西一直在漲價，我10幾年老會員真的見證他們的漲幅，感覺CP值真的沒有十年前那麼好了」、「10年前後價格天差地遠，好市多CP值沒有以前高真的是事實，不懂為何有人不接受大家討論」等等。
而貼文都引起不少人關注，其中不少老會員直接開演「會員卡與剪刀的距離」，紛紛表示「18年老會員路過啦，真的很多東西漲到都不敢買了，考慮停辦會員了」、「只能跟你說除了熟食之外，其他東西真的漲不少，明年已經考慮要不要續了」、「一個月沒去逛了，好多東西都漲價，考慮退卡了」、「我會員16年，發現好市多的東西普遍品質不如以前，但價格貴過以前太多了，明年考慮不續了」、「衛生紙從一包299買到365真的太驚人了啦！這直接跟別間價格一樣了啊，幹嘛要繳卡費來好市多買」。
不過，也有不少網友持相反意見「也不是每樣東西都有漲到不行啊，我自己是覺得熟食類CP值還是很OK！派對什麼都很適合」、「好市多會員卡收費也不是一天兩天的事情了，這種事情真的也不用吵，喜歡就留不喜歡就退」、「管你幾年會員，喜歡就留下來，不喜歡就退卡，會員這麼多還真的不差大家在網路上的嘴上功夫，真的要退就去退，留給真的需要的人」、「比價過後多數還是比其他量販便宜啊，人家也是要賺錢的吧，更何況10年前物價跟現在是能比嗎？」（編輯：張嘉哲）