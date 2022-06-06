COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

不敗紅茶買太多怎麼消？網曝「特殊喝法」：比手搖飲便宜

▲一名網友不小心購買太多紅茶喝不完，求助網友該怎麼消？引起網友熱烈討論。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲一名網友不小心購買太多紅茶喝不完，求助網友該怎麼消？引起網友熱烈討論。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 16:24:20

送禮就是要送到心坎裡！相信許多人過節或是另一半生日時，都會絞盡腦汁思考送什麼禮物比較好，就有一名男網友觀察到另一半相當喜歡喝超商的一款紅茶，霸氣清空她的購物籃後發現似乎喝不完，趕緊上網求助怎麼消，引起網友熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名男網友在《Dcard》以標題「怎麼消滅剩下的純喫茶」發文，表示和女友交往已經5年，每年情人節、生日、週年紀念日以及聖誕節都會很認真準備禮物，但是日前他卻一點頭緒都沒有。室友得知後提議「清空女友的購物車」，他看了一下女友的購物車總計才5000多元「我就直接卡刷下去買單」。「結果這才是甜蜜的負擔的開始」，原來因為購物平台有運費優惠，女友的購物車裡加入了許多瓶純喫茶，因此冰箱早被這飲料塞滿，即使喝了一週還是喝不完，讓他急忙詢問網友：「求問大家還有什麼方法可以分享如何乾掉這些寶貝」。

▲原PO霸氣地清光女友購物車裡的商品，未料因運費優惠送來了許多罐純喫茶，讓他喝不完趕緊上網求助。（示意圖／記者陳珮瑜攝）
▲原PO霸氣地清光女友購物車裡的商品，未料因運費優惠送來了許多罐純喫茶，讓他喝不完趕緊上網求助。（示意圖／記者陳珮瑜攝）
貼文一曝光，立刻有網友紛紛獻祭：「牛奶！」、「加牛奶超好喝，而且這樣比手搖還便宜，還可以自己調比例」、「真的！加牛奶變鮮奶茶超好喝」、「加鮮奶或是買奶蓋加上去都讚讚，或是做成冰棒、剉冰」、「+牛奶喝爆」、「牛奶推六甲田莊，做成奶茶有夠好喝」、「可以做調飲（+酒+牛奶）調成不一樣的飲品喝掉」。

另外也有網友提議：「奶茶、茶凍、蛋糕之類的甜品應該都很適合」、「還可以自己加顆布丁」、「加燕麥奶更好喝，會直接到新境界」、「這個量ok的啦，我都跟男友買家庭號960ml的放在家裡喝」、「加檸檬也好喝」、「做成茶冰塊，泡牛奶喝，也可以直接吃」、「加吉利丁變茶凍，加鮮奶油隔水泡鹽水放冷凍做冰淇淋」。

非波霸！飲料加啥口感最頂？網推「這2物」：牙套也無阻

夏天香蕉易變壞？達人教小撇步可放1個月　網：長知識了

女性淋浴時別一邊小便！醫曝恐怖後果：上年紀更明顯

芒果削皮驚見「長滿腿毛」！她問能吃嗎？內行曝正解

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.61%21.39%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀