不敗紅茶買太多怎麼消？網曝「特殊喝法」：比手搖飲便宜
送禮就是要送到心坎裡！相信許多人過節或是另一半生日時，都會絞盡腦汁思考送什麼禮物比較好，就有一名男網友觀察到另一半相當喜歡喝超商的一款紅茶，霸氣清空她的購物籃後發現似乎喝不完，趕緊上網求助怎麼消，引起網友熱烈討論。
這名男網友在《Dcard》以標題「怎麼消滅剩下的純喫茶」發文，表示和女友交往已經5年，每年情人節、生日、週年紀念日以及聖誕節都會很認真準備禮物，但是日前他卻一點頭緒都沒有。室友得知後提議「清空女友的購物車」，他看了一下女友的購物車總計才5000多元「我就直接卡刷下去買單」。「結果這才是甜蜜的負擔的開始」，原來因為購物平台有運費優惠，女友的購物車裡加入了許多瓶純喫茶，因此冰箱早被這飲料塞滿，即使喝了一週還是喝不完，讓他急忙詢問網友：「求問大家還有什麼方法可以分享如何乾掉這些寶貝」。
貼文一曝光，立刻有網友紛紛獻祭：「牛奶！」、「加牛奶超好喝，而且這樣比手搖還便宜，還可以自己調比例」、「真的！加牛奶變鮮奶茶超好喝」、「加鮮奶或是買奶蓋加上去都讚讚，或是做成冰棒、剉冰」、「+牛奶喝爆」、「牛奶推六甲田莊，做成奶茶有夠好喝」、「可以做調飲（+酒+牛奶）調成不一樣的飲品喝掉」。
另外也有網友提議：「奶茶、茶凍、蛋糕之類的甜品應該都很適合」、「還可以自己加顆布丁」、「加燕麥奶更好喝，會直接到新境界」、「這個量ok的啦，我都跟男友買家庭號960ml的放在家裡喝」、「加檸檬也好喝」、「做成茶冰塊，泡牛奶喝，也可以直接吃」、「加吉利丁變茶凍，加鮮奶油隔水泡鹽水放冷凍做冰淇淋」。