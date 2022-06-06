鄉民心中最正Amber是「她」！兇猛上圍釋出 網認：可以
近日「Amber」這個名字的網路聲量很高，除了有全球關注的強尼戴普（Johnny Depp）與安柏赫德（Amber Heard）的互控誹謗案，台灣YouTuber「台南Josh」與前妻Amber的家暴案也同樣受到矚目。就有鄉民在PTT上貼出另一位潛水網紅Amber，這位安柏擁有傲人上圍，雖因意外受傷，卻仍抱持正面的態度大方嶄露身材，令眾人大讚：「她，我可以！」
原PO於PTT上以標題「[正妹] amber」發文，使許多人誤以為是兩件家庭案的主角，但實際上介紹的是潛水正妹網紅「Amber安柏」，安柏性格陽光，熱愛戶外運動，IG上不僅分享平日行程，還大方貼出自己穿著泳裝的性感照片，傲人的上圍令許多人移不開眼。
陽光自信的她曾在今年2月揭開上衣，露出自己胸下的手術疤痕。表示自己從21歲開始潛水，已有5年的潛水經歷，但在去年10月，她在蘭嶼潛水時不幸被船尾的螺旋槳打傷，螺旋槳還正面打向胸膛，當下她只想確認防寒衣的破損程度，豈料卻從破損處看到一屢屢血往外飄出。事發後她不斷與創傷壓力症候群對抗，並發長文告誡網友潛水務必得注意安全，後續她似乎有漸漸走出陰霾，打破恐懼的心情維持日常生活，也持續大方嶄露身體的美，相當勵志。
網友們回覆：「這個Amber好優」、「身材有夠讚」、「她手術的疤痕好性感」、「這個Amber更香」。 （編輯：李惠婷）