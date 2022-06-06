衝月老廟求姻緣！單身男一抽籤見「8字」崩潰：被放棄了
關於戀愛及姻緣的問題，許多人都喜歡去月老廟找解答，不過就有一名單身的男網友分享，他去月老廟求籤時，竟得到讓人哭笑不得的8字籤詩，看完籤解覺得自己好像被月老放棄了，無奈嘆「朋友叫我不要再逼月老惹」，貼文曝光立即讓全場網友笑翻，留言直呼：「第一個拿到『月老放棄證明書』的人！」
該名網友昨（5）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示去拜月老後求籤，籤上竟寫著「卜以決疑，不疑何卜」8字，籤解則是說「命運是操在自己手中，不是由他人可決定的，由此可知，不管是什麼問題，該由自己衡量，毅然做出決定，信仰可以，但是決定權仍應操在您自己手中，不應過度迷信」，這讓原PO看了當場傻眼，忍不住直呼：「欸，我說月老大大，我就是找不到才來拜託您，你叫我靠自己然後不要迷信？！」
貼文一出，不少網友笑瘋留言，「叫你不要拉低成功的平均值啦」、「月老說：這單太硬～先不要」、「月老不接這單」、「您的月老已斷線」、「被月老放棄了」、「祂只是想寫愛莫能助」、「事在人為，憑實力單身」、「第一個拿到『月老放棄證明書』的人」、「月老表示：別再為難我了」。
不過，也有人鼓勵原PO，「意思就是要相信你自己，如果你連自己都不信了，幹嘛來問我」、「其實每個人都是自己的月老啊，把自己經營好，努力過生活，我相信魅力會很強大」、「要馬發現機會不然就創造機會，最後要把握機會，如此你就成功了」、「月老相信你啦！你自己可以解決的事不需要他幫忙啦」。（編輯：賴禹妡）