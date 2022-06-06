無印良品服飾強在哪？「2優勢」低調沒說：UNIQLO輸太多
日本品牌「MUJI 無印良品」主打簡約風格，在台灣擁有一票死忠粉絲喜愛，其店內除了販賣文具、生活用品以外，還推出服飾衣物，讓消費者選擇更加多樣。不過，就有網友好奇詢問「無印良品什麼時候變平價品牌了？」而引來顧客點名最強優勢，大讚「比UNIQLO好！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示以前高中非常喜歡無印良品的商品，「喜歡去逛，覺得東西都不錯，但都覺得很貴、買不起」。但他近日發現，無印良品商品越來越平價，「衣服褲子也都賣得越來越便宜，幾乎都千元內，跟uniqlo差不多價錢而已」，讓他不禁好奇詢問「無印良品什麼時候變平價品牌了？」
問題一出，就引來不少鄉民們討論，「比以前好是真的啦」、「文具是我唯一會買的，CP值最高也最便宜」、「風扇價格沒變」「襪子比Uniqlo好穿」、「家具還是很貴啊」、「真的假的完全不知道降價，可以爆買了」。
其中就有人分享不敗原因，指出「常祭出降價優惠」和「品質良好」是主要關鍵，直言「常降價，太有良心+1」、「有些商品台灣還比較便宜，每年都會調整售價」、「襪子也很便宜」、「衣服品質還ok」、「跟NET、Uniqlo價格差不多」。（編輯：陳雅雲）