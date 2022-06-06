12星座「一週運勢」出爐！射手座桃花不斷　這位恐犯小人

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因為疫情關係，最近你宅在家的時間變多，你待在家中吃美食是最好打發時間的事情，不然上網購物或是賣些二手東西賺外快，成為了你新的興趣。關於感情，也不是不想主動聯絡曖昧對象，但是每次都是熱臉貼別人的冷屁股，這種滋味真不好受。如果情人或曖昧的朋友熱情一點，還是願意給對方更溫柔的態度，不然就請對方閃遠點，免得讓你又忐忑不安了。
金牛座
最近真的太忙碌了，到了放假的時候只想跟情人伴侶好好享受不被打擾的家庭日，可惜你那腹黑的老闆，恐怕會找你回公司加班，或要你公出代勞。你連一點清閒睡眠的時間也沒有。你最近對情人恩愛有加，也更想向情人撒嬌示愛，對於新婚夫妻而言，這是一個準備懷孕的好時機。面臨復合問題的朋友，多點甜言蜜語，可以挽回舊愛非難事。
雙子座
該花點心思在你的工作和正經事了，最近似乎對於工作和正職有點力不從心，就想著要做副業、或是就想著玩樂吃美食。到了週末這種追求享受、歡唱、飲酒、打牌、看電影的消遣才是你的最愛。只是熬夜通宵小心體力透支，樂極生悲，本週去人潮多的地方，請戴口罩或是保暖，小心感冒、發燒頭痛、或是不幸染疫。
巨蟹座
進入夏天之後，你的心情挺好的，因為很清楚自己的方向與目標，在工作有展望的時候，連帶的也想回饋家人。適合在假日帶家人聚餐、喝酒、唱歌，或是郊外溫泉也是非常好的安排。單身的朋友對於感情與婚姻有點著急，如果有人要約你相親、聯誼，你可以好好規劃安排。特別容易遇到醫生、運動員或是房產銷售員。
獅子座
下半年即將開始，面對全新的時刻，如果還沒有找到工作的朋友或是準備轉職、出國留學的朋友，最近應該都在忙這些關於未來、夢想與生活安頓方面的事情，有種生活與經濟的安全感。對你來說，生活最重要的莫非是一個和諧、溫的家馨庭環境，可是最近跟家人的矛盾與摩擦特別明顯，只要一講到一些婚姻、工作、價值觀念呀、或是生小孩的事情，就爭得臉紅脖子粗。
處女座
進入夏天之後，對於生活你有很強烈的熱情與期待，但是對於一些你看不順眼的事情，例如同事、家人，也是會有很大的怒氣與抱怨。在感情世界中，有一種一步錯、步步錯的後悔與不開心，建議你，如果是被人拋棄就當做是學一次經驗教訓。週末收斂情緒對你來說是非常重要的事情，否則跟人吵架、發生車禍難免。
天秤座
單身狀態的朋友將更顯寂寞，但其實這股孤單的情緒，有一半的原因是自己造成的。先問問自己是不是有珍惜曾經在你身邊陪伴你的舊情人。如果是自己先選擇放棄對方，那麼這種孤單寂寞的週末也只能自己怨自己。最近要小心東西被偷、或是手機、電視壞掉之類的倒楣事。和朋友下午茶可以開運。
天蠍座
天氣越來越熱，進入夏天之後，你有股想找人吵架的衝動與怒氣，因為你覺得所有的事情都不在你的控制範圍內，這種不安全感讓你特別的焦躁。工作中煩人的情緒與壓力將一直圍繞在你身邊，甚至滲透了你的週末時光。有可能被老闆要求出差或是到辦公室加班、應酬。週末適合到家具店逛逛，也許會有意外收穫，疫情嚴重請小心感冒或是染疫。
射手座
下半年即將開始，但是最近你明顯感覺到體力透支的問題嚴重，面對過勞的現象，有兩種可能的安排，一種是繼續到辦公室加班，展現責任感。另一種是手機關機，好好睡覺、好好享受棉被與枕頭帶給你的休息時光。一到了放假的時候，你有一種筋疲力盡的感覺，完全不想動彈，只想上網看小說、上網購物、上網交友。幸好最近的艷遇與桃花機會不斷，可以挑個遠距離的靠譜情人營造戀愛感覺。
魔羯座
桃花是有個幾朵，但靠譜的似乎少了點。想買的東西、想吃的美食很多，但荷包就是扁了一點。本週末就要帶著有點遺憾、有點無奈的心情中度過。推薦你一個開運的方法，就是跟你的家人或是兄長撒嬌，看看你還缺什麼東西，也許你的家人會買給你。最近有點犯小人，感嘆人心冷暖，黑腹人超多。
水瓶座
就想揮別一些不開心的人事物。講起來很容易，等到面臨到關鍵時刻的時候，才會發現自己內心的軟弱與不甘心。建議你，如果是在愛情中看走了眼，忘記對方吧，省得整天牽腸掛肚的。如果是工作的事情不開心，建議你反而要去面對它、解決它。否則你是不會在挫折中成長，本週有飲酒之樂、大吃大喝的生活，才是你覺得人生中最快樂的事情。
雙魚座
心情略有起伏，期待撥雲見日的美好到來。在人生感覺到混沌不明的時候尋找新方向與新能量只能靠自己。尤其是面對接下來的工作轉變，雖然徬徨，但是也只能靠自己想辦法突破，否則只能原地踏步一籌莫展。關於感情有些被動，有些猶豫，因為過去主動示愛都落得全身傷痕，現在思考感情與婚姻有些卻步。跟家人的相處口角、磨擦多。最近不想跟父母一起同住，因為他們總是動不動就容易吵架。（編輯：賴禹妡）
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