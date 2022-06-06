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台大醫學哥「激似王一博」！徵家教生帥到爆紅：想重考了

▲一名就讀台大醫學系的男家教，意外因帥臉激似王一博而爆紅。（圖／黃硏綸授權提供）
▲一名就讀台大醫學系的男家教，意外因帥臉激似王一博而爆紅。（圖／黃硏綸授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 19:01:452022-06-06 19:10:45

近年來家教市場夯，有不少學生會趁著課餘時間規劃擔任家教。不過，近日有位就讀台大醫學系的神級家教男爆紅，其不僅學歷背景十分厲害，搭配上其神似男星王一博的帥氣臉龐，瞬間引起網路話題，更有許多女網友紛紛暈喊「突然想重唸高中了！」

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近日在臉書社團《家教補教學校兼全職、打工、師訓交流》上，一名就讀台大醫學系的黃硏綸在社團徵學生，教學科目包括高中生物、化學和國中自然科，而黃硏綸學歷並不簡單，不僅曾於台南一中畢業，目前還就讀台灣大學醫學系。

黃硏綸在內文中提到，因醫學系算是本科系，自身對高中生物及化學有十足的信心，「我主要使用補習班老師授權的講義進行教學，不但能學到大補習班的扎實內容，還能去除大補習班無法客製進度的缺點，成效良好，學生們跟家長們都時常給我很好的回饋」。

▲就讀台大醫學系的黃同學，日前在家教社團內徵學生，卻意外因一張帥臉爆紅。（圖／黃同學授權提供）
▲就讀台大醫學系的黃硏綸，日前在家教社團內徵學生，卻意外因一張帥臉爆紅。（圖／黃硏綸授權提供）
不僅如此，黃硏綸背後成績也相當不得了，除了在108年指考5科得到433.05分高分，也於110年學科能力測驗得到60級分，個人申請台大醫自費、陽明醫自費、北醫醫自費皆正取。

此外，黃硏綸也回憶起讀書歷程，表示自己在台南一中進步幅度相當大，曾從校排70%（PR30），一路提升到高三應屆考取長庚醫學系，甚至經過重考後，最終如願被台大醫學系錄取。這一段路程也讓他花了許多時間和精力，「所以我希望可以把我進步成長的經驗直接傳承給學生們，讓同學可以少走很多彎路，起跑點就直接領先同儕。」

讓人意外的是，黃硏綸不僅是一位頂級學霸，還擁有一臉超帥顏值，搭配上深邃又清秀的五官，以及斯斯文文的書生氣質，馬上電翻不少女網友，紛紛暴動直呼「台大醫夯哥⋯怎麼輸⋯」、「突然想重唸高中了」、「突然喜歡上自然課了」、「哇靠！太帥了吧」、「想重考了，可以嗎」，甚至還有人認為他與知名男藝人「王一博」有些許相似。

▲黃同學外型神似男星王一傅。（圖／翻攝王一傅IG）
▲黃硏綸外型神似男星王一博。（圖／翻攝王一博IG）
黃硏綸除了透過家教身分教導學生以外，他還向《NOWnews今日新聞》透露，自身也常在個人IG上分享讀書心路歷程與方法，希望能提供給有需要的人參考。（編輯：陳雅雲）

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