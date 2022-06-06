桃市擴大疫苗施打　鄭文燦：本週加開2天擴大接種

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鄭文燦表示，為擴大接種，市府決定本週在全市25處社區接種站再開設2天專案接種，6月8日（三）上午提供莫德納疫苗，6至11歲兒童可由家長陪同前來接種；6月11日（六）則提供BNT疫苗，5至11歲兒童同樣可由家長陪同接種，65歲以上長者(原民55歲以上)可安排搭乘免費愛心計程車接送，接種完成後可獲2劑快篩試劑、700元禮券及桃園好米1包。
學校接種部份，鄭文燦說明，目前全是195所公私立國小及600所幼兒園，在端午連假結束前都已完成入校接種工作，全市5至11歲兒童有15萬064位，扣除三個月內確診不建議接種學童有2萬2737人，可接種人數為13萬5327位，其中接種BNT疫苗者有7萬1024人、接種莫德納疫苗有2萬2175人，總計已有10萬2646位學童接種兒童疫苗，若扣除無法接種的2萬多人，兒童疫苗覆蓋率約75.85%；若全體5-11歲兒童計算，覆蓋率也有64.93%，呼籲5至11歲兒童尚未接種者，可至醫院、診所或利用本週三、六到社區接種站接種疫苗。
國中及高中部份，目前正在進行加強劑接種計畫，全市超過100校可望在6月10日前可完成入校接種，由校方安排學生返校集中接種。
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