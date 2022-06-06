COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

桃市擴大疫苗施打　鄭文燦：本週加開2天擴大接種

▲鄭文燦宣布於6月8日提供莫德納疫苗；6月11日提供BNT疫苗供成年人及兒童施打。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦宣布於6月8日提供莫德納疫苗；6月11日提供BNT疫苗供成年人及兒童施打。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-06-06 19:12:50

桃園市今（6）日新增5162例本土個案，市長鄭文燦在防疫會議後指出，5至11歲兒童疫苗入校接種工作在昨日完成，目前兒童疫苗覆蓋率已達64.93%，為擴大接種，宣布於6月8日週三提供莫德納疫苗；6月11日週六提供BNT疫苗供成年人及兒童施打，凡符合接種資格的成人或兒童都可至全市25處社區接種站施打。

我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭文燦表示，為擴大接種，市府決定本週在全市25處社區接種站再開設2天專案接種，6月8日（三）上午提供莫德納疫苗，6至11歲兒童可由家長陪同前來接種；6月11日（六）則提供BNT疫苗，5至11歲兒童同樣可由家長陪同接種，65歲以上長者(原民55歲以上)可安排搭乘免費愛心計程車接送，接種完成後可獲2劑快篩試劑、700元禮券及桃園好米1包。


學校接種部份，鄭文燦說明，目前全是195所公私立國小及600所幼兒園，在端午連假結束前都已完成入校接種工作，全市5至11歲兒童有15萬064位，扣除三個月內確診不建議接種學童有2萬2737人，可接種人數為13萬5327位，其中接種BNT疫苗者有7萬1024人、接種莫德納疫苗有2萬2175人，總計已有10萬2646位學童接種兒童疫苗，若扣除無法接種的2萬多人，兒童疫苗覆蓋率約75.85%；若全體5-11歲兒童計算，覆蓋率也有64.93%，呼籲5至11歲兒童尚未接種者，可至醫院、診所或利用本週三、六到社區接種站接種疫苗。


國中及高中部份，目前正在進行加強劑接種計畫，全市超過100校可望在6月10日前可完成入校接種，由校方安排學生返校集中接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

高雄盛行率8.16%　陳其邁：高原期大概還要再7天

擴大疫苗覆蓋率　陳時中：台灣兒童接種率一定超過5成

桃市遠距教學延至10日　鄭文燦：幼童BNT接種提前6/5完成

桃市兒童BNT疫苗快打　端午連假不打烊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
79.21%20.79%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀