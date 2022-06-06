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面試官問「1瓶水怎賣2千」？求職者全拒答　他回一句錄取

▲有位公司面試時詢問「如何把一瓶普通的礦泉水賣到價格高達500元人民幣？」許多求職者選擇拒答，卻有一名神人靠著一句話錄取。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有位公司面試時詢問「如何把一瓶普通的礦泉水賣到價格高達500元人民幣？」許多求職者選擇拒答，卻有一名神人靠著一句話錄取。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 19:39:24

面試問題百百種，不少公司、企業會藉由提出各式問題，以此了解求職者能力或個性，成為是否錄取的重要關鍵之一。對此，中國大陸網路上就瘋傳一道題目，有間大型公司面試求職者時，在最後一關都會提出「如何把一瓶普通的礦泉水賣到價格高達500元人民幣（約新台幣2210元）」這道問題，許多人都因不想違背良心而拒答，但有名神人卻靠著一句話成功錄取。

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根據陸媒《每日頭條》報導，某間大型公司面試求職者時，在最後一關總會提出「如何把一瓶普通的礦泉水賣到價格高達500元人民幣（約新台幣2210元）」這道問題。每當這道問題提出後，就會瞬間考倒許多人，而多數人認為違背良心而選擇拒答。

▲面試官詢問「如何把一瓶普通的礦泉水賣到價格高達500元人民幣？」（示意圖／翻攝pixabay）
▲面試官詢問「如何把一瓶普通的礦泉水賣到價格高達500元人民幣？」（示意圖／翻攝pixabay）
不過，就有一位年輕求職者回應，表示不管用什麼技巧把普通的水賣到500塊，都是欺騙顧客的行為。倘若真的要賣，只能將這瓶水賣給父母了，且告知對方自己在銷售上的困難，「如果您非要求把一瓶礦泉水賣到500元的話，那我只能賣出去三瓶。我爸一瓶，我媽一瓶，我一瓶」。

這名年輕人的回答，馬上得到面試官的注意，面試官解釋這道問題並沒有標準答案，僅是想了解求職者表現出來的應變能力，而這名年輕人透過「以情動人」的思維打動了面試官，因而被錄取。（編輯：陳雅雲）

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