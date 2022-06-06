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小龍女粉紅戰袍發威！最仙正妹熱舞洩「驚喜」　全場暈爆

▲味全龍啦啦隊的成員君白，一張仙氣爆棚的活力應援照，瞬間成為網友們討論話題。（圖／君白IG）
▲味全龍啦啦隊的成員君白，一張仙氣爆棚的活力應援照，瞬間成為網友們討論話題。（圖／君白IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 19:58:17

中華職棒的啦啦隊，各個獨具特色，在場邊賣力應援的模樣，經常成為球迷們最賞心悅目的風景之一。對此，味全龍啦啦隊《Dragon Beauties》小龍女的人氣成員君白，近日一張仙氣滿滿的照片就獲得大家討論，「真的太美了」。

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味全龍在上個禮拜五六日舉辦連續三天的女孩日，不僅球員，就連小龍女們都特別換上粉紅色的戰袍應援，現場充滿超多粉紅泡泡，特別的是，小龍女這次的服裝搭配，一律穿上運動白色內衣，球衣不用扣上扣子，意外呈現驚人的效果。

對於向來仙氣滿滿的君白來說更是驚豔，5日君白更在IG上分享照片，可以看到即便戴著口罩，都可以感受到君白滿滿的活力和仙氣，身材比例也是美到不行，也讓本人不禁大讚粉紅戰袍的設計，「真的讓大家龍心大悅耶，身邊好多人詢問球衣有沒有販售，男士們是不是該去女孩日主題商品好好血拼一下了！」

▲味全龍啦啦隊的成員君白。（圖／君白IG）
▲在粉紅戰袍的加持下，君白瞬間成為大家目光。（圖／君白IG）
照片曝光後，粉絲紛紛留言，「這次商品讓我有心動」、「背心好好看」、「這球衣的設計真的魅力值+100」、「超喜歡這張的，感謝拍攝的人」、「戰袍太強大了！」

事實上，出身於北藝大舞蹈系碩士的君白，從小就開始接觸舞蹈，原本主攻現代舞和芭蕾舞，但身體卻出現狀況，即便如此她仍不想放棄舞蹈，才會轉而投入啦啦隊的行列。此外，君白不僅是小龍女《Dragon Beauties》的一員，同時也是台灣職籃聯盟T1，台南台鋼獵鷹啦啦隊Wings Girls的成員，人氣非常高。（編輯：詹鎰睿）

▲味全龍啦啦隊的成員君白。（圖／君白IG）
▲君白曾因身體健康問題，差點失去熱愛的舞蹈，但她不放棄，決定投入啦啦隊的行列。（圖／君白IG）
▲味全龍啦啦隊的成員君白。（圖／君白IG）
▲味全龍啦啦隊身材纖細，但卻充滿仙氣，在戶外明顯的特別亮眼。（圖／君白IG）

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