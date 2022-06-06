統神罵「效果太差」！兒子暴怒甩門全錄下　網：嚇到過世

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結果晨晨一聽也爆氣，並要統神也把其他沒玩的遊戲刪掉，統神則嗆「反正遊戲已經刪掉了，你現在就是表現不好…你表現好我再把他裝回來，你狀態很差。」晨晨則回應「你也表現不好啊！」而在離去前統神仍不斷碎唸，結果晨晨一個爆氣甩門，把統神嚇了一跳，但他嘴角還是忍不住上揚。
網友紛紛留言，「晨晨首次罷工現場，激情畫面流出」、「阿舟這樣騙小孩真的不行餒，怎麼可以欺負我晨哥」、「很怕統神嚇到過世」、「大的效果很差，去罰站」、「已經沒哥哥了還要失去兒子」、「可以把lol刪掉啊晨晨」、「結果也學Toyz甩門哈哈」。
據了解，統神在和哥哥國動吵架爆發爭議後，就遭到Twitch懲處，並轉戰Youtube仍屹立不搖，而兒子「晨晨」就成為流量高峰的最大功臣，從今年年初就不斷在直播上頻頻露臉玩《糖豆人》遊戲，更在和老爸的互動下創造出許多金句，「滑起來啦！寶貝~」「一刀殺進去」，純真又自然的風格，廣受粉絲喜愛，人氣可說直接輾壓老爸。（編輯：詹鎰睿）
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