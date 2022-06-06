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統神罵「效果太差」！兒子暴怒甩門全錄下　網：嚇到過世

▲統神直播批評兒子表現差，並刪掉遊戲，結果被爆氣甩門給嚇到。（圖／統晨大戲院YouTube）
▲統神直播批評兒子表現差，並刪掉遊戲，結果被爆氣甩門給嚇到。（圖／統晨大戲院YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 21:36:372022-06-06 21:49:18

知名實況主亞洲統神（張嘉航），即便歷經多次爭議和風波，人氣不如以往，但近期卻成功靠著兒子晨晨找到流量密碼，父子倆的互動再掀話題。怎料，統神昨（5）日開台直播時，卻認為晨晨表現不好，效果很差，竟然當場把晨晨最愛玩的遊戲《糖豆人》刪掉，最後讓晨晨氣到甩門離開。

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在統神5日的直播中，一如往常的給兒子晨晨玩《糖豆人》，時間一到再叫晨晨休息洗澡睡覺，怎料，年紀還小的晨晨卻在關卡中失誤淘汰出局，引來統神不滿，「我真的看不懂耶…好啦去找媽媽啦時間到了，你底子不行，效果也不行，什麼都不行」並揚言要把遊戲給刪除。（事實上只是刪除桌面捷徑，並非遊戲內容）

結果晨晨一聽也爆氣，並要統神也把其他沒玩的遊戲刪掉，統神則嗆「反正遊戲已經刪掉了，你現在就是表現不好…你表現好我再把他裝回來，你狀態很差。」晨晨則回應「你也表現不好啊！」而在離去前統神仍不斷碎唸，結果晨晨一個爆氣甩門，把統神嚇了一跳，但他嘴角還是忍不住上揚。

▲統神直播批評兒子表現差，並刪掉遊戲，結果被爆氣甩門給嚇到。（圖／統晨大戲院YouTube）
▲統神似乎效果達成，即便當下被兒子甩門嚇到，但他下一秒仍忍不住嘴角上揚。（圖／統晨大戲院YouTube）
網友紛紛留言，「晨晨首次罷工現場，激情畫面流出」、「阿舟這樣騙小孩真的不行餒，怎麼可以欺負我晨哥」、「很怕統神嚇到過世」、「大的效果很差，去罰站」、「已經沒哥哥了還要失去兒子」、「可以​把lol刪掉啊晨晨」、「結果也學Toyz甩門哈哈」。

據了解，統神在和哥哥國動吵架爆發爭議後，就遭到Twitch懲處，並轉戰Youtube仍屹立不搖，而兒子「晨晨」就成為流量高峰的最大功臣，從今年年初就不斷在直播上頻頻露臉玩《糖豆人》遊戲，更在和老爸的互動下創造出許多金句，「滑起來啦！寶貝~」「一刀殺進去」，純真又自然的風格，廣受粉絲喜愛，人氣可說直接輾壓老爸。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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