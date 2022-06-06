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男喊「台大不是給鄉下人讀的」！淚揭3大打擊：心態爆炸

▲近日一名男大生表示「台大根本不是給鄉下人讀的」，隨即點出進校後的3大打擊。（示意圖／翻攝國立臺灣大學臉書）
▲近日一名男大生表示「台大根本不是給鄉下人讀的」，隨即點出進校後的3大打擊。（示意圖／翻攝國立臺灣大學臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 21:37:362022-06-06 21:49:39

大學所選擇的科系不僅對個人職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響，其中不少成績優良的好學生，更希望能錄取考上台灣大學等名校，為自己的未來鋪好路。不過，就有一名台大生近日崩潰表示「台大根本不是給鄉下人讀的」，甚至點出3大問題讓他備受打擊，而引起討論。

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有網友於Dcard上表示，自己是來自某個非六都的社區高中，基本上會就讀的人都是因離家近。而他靠著學測如願考取台大，但一進到台大後，首先讓他最受打擊的便是英文能力，「旁邊很多同學都是學測15（級分），我13我就爛，多益裸考900以上，然後有時候連教授給的ppt都要比同學花很多時間讀。」

他也先澄清，自身十分感謝爸媽，「我覺得我爸媽至少很負責養家，我也很感謝他們，但偶爾覺得，如果是怎樣怎樣的話，或許可以再順利一點。」更坦言自家沒有特別重視語言教育，基本上就是跟著學校老師教得讀，「一直到高二發現英文好像有點爛，才硬著頭皮去補習，如果能從小就有雙語環境有多好。」

▲台大近日憾事頻傳，引起各界高度關注，對此，台大校友林智群律師也在臉書發文，表示「發現」才是重點，呼籲大眾。（圖／NOWnews資料庫）
▲一名台大生近日發文表示「台大根本不是給鄉下人讀的」，而引起網友關注。（示意圖／NOWnews資料庫）
再來則是視野部分，他認為家裡並沒有長遠眼光，求學過程基本上靠著老師提醒，才知道哪些學校有什麼計畫、競賽或活動，更多的時候是等機會過了才知曉。

最後則是留學問題，原PO坦言到台大後，發現許多同學都有出國留學的計畫，「大家不是家裡有能力，就是學科或英文強到不行；反觀自己，已經省到一個月生活費6000，還是自己賺，真的不夠（如買參考書）才跟家裡拿錢，成績也是普普，要拿獎學金根本是天方夜譚」。

面對同學詢問他唸碩士的計畫，他只能苦笑回應「留在台大就好」，但內心其實也想出國。原PO感嘆「在台大裡，背景多的是台灣前30%收入的家庭，許多醫生、律師、教授、政商名流等的小孩，每次交流都覺得自己怎麼這麼廢，成績再怎麼讀也就這樣了，連其他技能也都比不上，心態真的有點爆炸，不知道這邊有沒有跟我一樣經歷的同學呢」。

▲國立臺灣大學（示意圖／翻攝國立臺灣大學臉書）
▲台大生經過「英文能力、視野和留學」三大打擊，而淚喊「台大不是給鄉下人讀的」。（示意圖／翻攝國立臺灣大學臉書）
貼文一出，馬上引來許多人留言安慰，「認真說，你已經是翻轉的第一代了，人家是好幾代的累積，你讓你小孩不要重複你的痛苦就好。」、「基因跟家境等先天因素影響還是很大，每次看系上的人輕輕鬆鬆就能把事情做好，就覺得自己只是在做無用功，心態很難不崩」、「家裡背景什麼的都是其次，重點是要會做人」、「只能跟原po說知足加上努力會改變人生」。（編輯：陳雅雲）

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