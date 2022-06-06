嗆男生愛幫異性打分數「很扣分」！女大生被罵雙標道歉了

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結果該片段就被網友PO到Dcard上引爆戰火，「看到Dcard影片裡兩個雙標旅人直接笑死」、「真是矛盾，她說別人打分數是扣分的行為，但是她所謂的扣分不就是打分數嗎？」「笑死，這影片我剛看完」、「自助餐吃起來」、「這部幾乎只訪女生耶！我還在坐等男生認為的扣分行為」、「邏輯鬼才耶」。
但也有人認為，「我是覺得沒必要這麼兇啦～他們也是按照主持人的提問，回答問題而已」、「我覺得可以打分數但不要掛在嘴上講，男女都一樣，另一方會覺得很不舒服」、「評論外表的我都直接丟去好友區，私底下對女生尊重才會放在可以發展區」、「這種議題真的吵不完」。
對此，被訪問的女大生也發文表示，沒想到自己會被曲解，最後造成軒然大波，「當下順應題目所講出來的回答，並不是代表所有男性，當然也無意要開地圖炮攻擊男性，但回答的用詞確實讓不少人覺得被冒犯，針對這點我們非常抱歉！」
她表示，目前截圖不斷被瘋傳，也不知道什麼時候才會退燒，同時也在貼文裡還原了當下被訪問的所有對話，並希望事情能夠就此打住，「原來話說到一半被剪輯掉，被誤解和被謾罵是這種滋味，也謝謝為我們發聲的朋友，以及保持理性態度留言的卡友們，以後再也不隨意接受採訪了」。
事後，Dcard也在女大生的留言處道歉，「兩位女生在採訪後半段的確有講到國高中因為外表被評論，所以認為男生當面評論外表的行為很扣分，而這邊的扣分指的是呼應我們問的題目，代表好感降低。而非有些人說的打分數。而因為片長限制，我們較難把受訪者所有講的話都放進去，但我們也有責任要確保將受訪者的原意傳達清楚，讓兩位女生被誤會是我們的疏失，造成妳們的困擾真的很抱歉！團隊日後會更慎重在剪輯上的處理，避免相同的情況再次發生，另外關於訪談內容的比重，訪問時男女都有訪，但當天訪問的女性回答的數量和內容較多，之後會更注意剪輯的內容平衡。」（編輯：詹鎰睿）