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嗆男生愛幫異性打分數「很扣分」！女大生被罵雙標道歉了

▲女大生接受Dcard訪問，認為男生打女生分數的行為很扣分，引爆戰火。（圖／Dcard YouTube）
▲女大生接受Dcard訪問，認為男生打女生分數的行為很扣分，引爆戰火。（圖／Dcard YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 23:49:082022-06-06 23:51:55

網路社群論壇Dcard，近日在YouTube官方頻道推出新片，要來調查男女之間最扣分的行為，其中，就有名女大生表示，對於「男生愛幫女生打分數」這點無法接受，遇到秒扣分，結果竟意外引爆網友戰火。對此，該名女大生也道歉了，希望事情就此打住，「原來話說到一半被剪輯掉，被誤解和被謾罵是這種滋味」，並強調以後再也不接受訪問。

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據了解，在Dcard的系列影片「Dcard調查局」《扣分行為大調查！約U2、肢體接觸、拍照吐舌都上榜？歡迎暈船仔進來領取解藥》中，就訪問到2位女大生的看法，「就是白目，不管有沒有好感的對象，就是會看著你的外表，然後對妳做評判這件事情」，另一名女大生則補充「幫女生打分數啦，很扣分！」「但是我是覺得，所有男生都會這樣，好像是人之常情」。

▲女大生接受Dcard訪問，認為男生打女生分數的行為很扣分，引爆戰火。（圖／Dcard YouTube）
▲無奈自己訪問的對話被剪輯，造成網友誤解甚至批評攻擊，女大生相當後悔，強調以後再也不會接受訪問。（圖／Dcard YouTube）
結果該片段就被網友PO到Dcard上引爆戰火，「看到Dcard影片裡兩個雙標旅人直接笑死」、「真是矛盾，她說別人打分數是扣分的行為，但是她所謂的扣分不就是打分數嗎？」「笑死，這影片我剛看完」、「自助餐吃起來」、「這部幾乎只訪女生耶！我還在坐等男生認為的扣分行為」、「邏輯鬼才耶」。

但也有人認為，「我是覺得沒必要這麼兇啦～他們也是按照主持人的提問，回答問題而已」、「我覺得可以打分數但不要掛在嘴上講，男女都一樣，另一方會覺得很不舒服」、「評論外表的我都直接丟去好友區，私底下對女生尊重才會放在可以發展區」、「這種議題真的吵不完」。

對此，被訪問的女大生也發文表示，沒想到自己會被曲解，最後造成軒然大波，「當下順應題目所講出來的回答，並不是代表所有男性，當然也無意要開地圖炮攻擊男性，但回答的用詞確實讓不少人覺得被冒犯，針對這點我們非常抱歉！」

她表示，目前截圖不斷被瘋傳，也不知道什麼時候才會退燒，同時也在貼文裡還原了當下被訪問的所有對話，並希望事情能夠就此打住，「原來話說到一半被剪輯掉，被誤解和被謾罵是這種滋味，也謝謝為我們發聲的朋友，以及保持理性態度留言的卡友們，以後再也不隨意接受採訪了」。

事後，Dcard也在女大生的留言處道歉，「兩位女生在採訪後半段的確有講到國高中因為外表被評論，所以認為男生當面評論外表的行為很扣分，而這邊的扣分指的是呼應我們問的題目，代表好感降低。而非有些人說的打分數。而因為片長限制，我們較難把受訪者所有講的話都放進去，但我們也有責任要確保將受訪者的原意傳達清楚，讓兩位女生被誤會是我們的疏失，造成妳們的困擾真的很抱歉！團隊日後會更慎重在剪輯上的處理，避免相同的情況再次發生，另外關於訪談內容的比重，訪問時男女都有訪，但當天訪問的女性回答的數量和內容較多，之後會更注意剪輯的內容平衡。」（編輯：詹鎰睿）


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