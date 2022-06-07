台灣「最大方速食店」是它！拼命守護老饕32年：根本天使
台灣速食業相當興盛，不管是本土的還是從國外進駐，每一間都有其不同的特色餐點，來吸引客人上門，隨著不同的店家，其包含點餐、用餐模式、經營方式也會有所出入。近日，就有網友討論「漢堡王是不是算佛心的店家啊？」貼文引發廣大迴響，不少人大讚「最大方的速食店就是這間」。
原PO在PTT貼文指出「我學生時代身上很窮，食量又大，常常在煩惱伙食費問題，那時候漢堡王在每週的某一天，有華堡買一送一的促銷活動，點飲料的話店家也會直接給你杯子自己去裝，任你喝到爽，印象真的很深刻，之前固定某一天都會跟同學一起不吃早餐，午餐、晚餐都跑去吃漢堡王，飲料都喝個兩三杯再外帶一杯回家，回想起來真的覺得不可思議，漢堡王都不怕被吃倒欸！這樣算佛心店家嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「推優惠最大方的速食店，就是漢堡王」、「內行都知道他優惠絕對是速食店中最頂的」、「那時候是每週一華堡買一送一吧，超夯的」、「之前大華堡兩個99元真是又大又圓，好懷念」、「最早的時候是79元買一送一，飲料還自裝」、「以前還有喝到飽，現在應該快沒了吧，之前在北車都會坐一整個晚上」、「雖然現在沒以前佛，但他現在的優惠真的很多，比其它間還猛，根本天使」。
事實上，漢堡王從1990進駐台灣至今，一直以來都被封為是「小資族的好夥伴」，所推出的限定優惠券經常不手軟，往往活動都是一整個月，例如近日又推出「開運霸王省限定優惠券」，包括熱門商品牛肉堡、辣薯球等7組買一送一，個人超省餐最低54折起，只要100元就能吃飽，雖然在台灣佈店沒有其他間速食店多，但仍舊不少人心中「最大方的速食店」，默默守護著台灣許多小資族。（編輯：張嘉哲）