新竹牛肉麵「肉塊超大」一碗只要95元！老饕暴動：求地址
香氣四溢、Q彈有勁的牛肉麵是許多台灣人的最愛，不過萬物皆漲，現如今要想吃到一碗味美料多的牛肉麵，價格通常都要破百元；不過，就有一名網友分享新竹某間牛肉麵不僅超大碗，就連肉也給的超大方，重點是一碗竟然只要95元，貼文一出，老饕全暴動「求地址」、「太扯了」。
該名網友在PTT以「宵夜中，猜猜看這碗牛肉麵多少錢？」為題發文，表示這碗大碗、直徑24公分、帶筋牛肉6大塊的牛肉麵，不知道各位鄉民覺得值多少錢，「喔對了，地點在新竹」。
貼文一出，網友紛紛猜測價格，「台北這樣應該要180了」、「新竹的話至少要250吧」、「新竹人猜185」、「新竹那就260吧」、「要180吧，肉這麼多塊」。
而原PO隨即也公佈答案是「95元」，答案出爐之後老饕全暴動，「X！95！新竹哪？吃爆！」、「求地址」、「95真便宜」、「在哪」、「95的話以現在物價來說真不貴」、「我新竹白活了，在哪裡，私」、「95也太便宜」、「哪一家，拜託站內說一下QQ」。
其中，也有神人網友猜測「可能店家」，「大家收工了，在新竹的內湖，很偏僻XD」、「地址新竹市沒錯啦...幾百公尺就到竹南了」、「之前去買兩三次，人爆炸多」。（編輯：郭佩蓉）