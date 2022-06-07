全家便利商店「2神級優勢」被抖出！全場認了：超車7-11
台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，由於24小時營業的性質，已經成為民眾日常不能缺少的店家。對此，就有網友表示，以前都覺得7-11略勝一籌，但最近發現全家「2神級優勢」，讓他覺得全家已經和7-11不相上下了，貼文一出，全場也認了。
該名網友在PTT以「全家是不是已經跟7-11不相上下了？」為題發文，表示以往都覺得7-11略勝一籌，但最近的消費體驗卻讓他有些改觀；像是「咖啡」，原PO覺得全家的咖啡沒有比較難喝，品項也不像7-11常常被自有品牌壟斷。
而「熟食」部分，7-11以前的便當「奮起湖」，可謂經典不敗，「但如今有種costdown感覺，用料能省則省」，也讓他不禁直呼「7-11微微退步，加上全家稍微進步....好像全家已經跟7-11不相上下。全家還是會賣一些很詭異的東西，例如白襯衫、或小廚師泡麵，但這也不知道算優點還缺點？全家是不是已經不輸給7-11了」？
貼文一出，不少人認同，「全家霜淇淋完勝」、「全家的APP做的比小7好，在數位化這一塊，小7落後不只一步」、「喜歡全家，不愛整間都同一品牌商品」、「全家涼麵比7-11好吃」、「以前也是愛7-11，之後比較喜歡逛全家，商品多樣化感覺，比較好逛」。
但也有網友表示，「差多了」、「裝潢還是差很多，小七裝潢真的有用心」、「全家的麵包不好吃」、「我自己每次要吃東西全家都看不到喜歡的，還是喜歡7-11」、「我還是喜歡7-11欸，微波食品都蠻好吃，不容易踩雷」。（編輯：郭佩蓉）