UNIQLO「省錢買法」被破解！達人抖2規則：不知道虧大了

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質男日著表示「UNIQLO每次修改特價的價格的時候，都是商品原價格降低一到兩個級距」例如一件襯衫的價格是790元，如果遇到「限時特價」時就會是590元；而當「紅標價格」已經是590元時，下一次調降就會是490元。
那問題就來了，假如現在民眾已經看上一件特價的外套，那麼下次調降價格又是何時呢？質男日著也分享網站「UQ搜尋」，裡面會紀錄台灣UNIQLO每一項商品所有的價格波動，就像是股票看盤那樣；在「限時特價」的部分，每一件商品每4到5週就會有限時特價；「紅標特價」則是在新品推出4~6週開始進行第一次特價，接著每兩週逐步降低價格。
查詢方法也非常簡單，只要打開UNIQLO官網找到自己喜歡的單品，在商品名稱後面都有一個「六位數組成的號碼」，將其號碼複製下來之後，到網站「UQ搜尋」貼上，就能看到這件商品的歷史價格，如果曲線是「上上下下」那就表示這件是長期熱銷款，基本上不會有紅標特價，就可以根據圖表抓緊「限時特價」時入手；如果商品價格曲線是一路往下，就代表這商品是「紅標價格」，可以依照上述所說每兩個禮拜調降選擇下手時機。不過，質男日著也強調「通常紅標的商品下降兩到三個級距就會賣得差不多了！可不要為求低價，到最後連有錢都買不到！」
質男日著也舉例，例如一件原價990元的單品，大家可以約莫在590元就下手；2990元的單品差不多在1990元、1490元可以入手，建議大家多多利用UQ搜尋的工具，根據歷史的價格，等到合理價格就價格就買入，質男日著也提到「不過有些人也是擔心聯名商品被賣完，就以原價就先下手，那其實也很OK，只不過這邊就是提供大家一個打折派的買法而已唷！」
影片曝光後，超過14萬網友觀看，不少人紛紛回應「天啊長知識了，原來UNIQLO要這樣買」、「UNIQLO買法破解攻略！謝謝啦！以後可以省更多錢了」、「這集要是早點出現就好了，真的是很實用的情報！當初花1490買白山外套的盤子路過」、「哭了啦，之前就是都不知道規則，結果買了2990的羽絨外套啦！之後去看1990啦！崩潰」、「一開始吃虧太多次了，才剛入手沒多久，看到衣服又開始特價真的會很嘔」、「謝謝分享強大網站QQ好人一生平安」。（編輯：張嘉哲）