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上一部熬夜追的劇是哪齣？全場狂推「1神作」：停不下來

▲原PO好奇「上一部讓你沒日沒夜追的劇是哪齣」，貼文一出，網友全喊1神作《怪奇物語》，大讚「還二刷前三季」。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲原PO好奇「上一部讓你沒日沒夜追的劇是哪齣」，貼文一出，網友全喊1神作《怪奇物語》，大讚「還二刷前三季」。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-07 08:09:53

不少人會利用閒暇之餘看劇打發時間，無論是韓劇、台劇或美劇，都有不少忠實劇迷；對此，就有一名女網友好奇「上一部讓你沒日沒夜追的劇是哪齣」，貼文一出，網友全喊1神作《怪奇物語》，大讚「還二刷前三季」、「停不下來」。

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該名網友在PTT發文，表示自從生小孩以後幾乎不太能好好追劇，一天最多就是抓時間看一集左右，更不可能熬夜追劇，沒時間也沒那個動力；不過最近朋友突然狂推薦《怪奇物語》給她看，「說有多厲害多好看，原本還想說會不會太誇張，結果不看還好，一看整個大大燃起我追劇的靈魂阿」。

原PO接著說，她看第一季的時候居然還熬夜追完，最近趁著連假把進度跟到最新的第四季了，「好久沒有那麼瘋狂追劇了，實在很過癮！看完劇後還上網找了很多演員們的採訪來看，甚至覺得自己已經有點著迷的地步XD，想問各位上一部沒日沒夜追的劇是哪部」？

▲原PO好奇「上一部讓你沒日沒夜追的劇是哪齣」，貼文一出，網友全喊1神作《怪奇物語》。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲原PO好奇「上一部讓你沒日沒夜追的劇是哪齣」，貼文一出，網友全喊1神作《怪奇物語》。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，不少人都推薦《怪奇物語》，「怪奇物語4很厲害，最近還二刷1～3」、「怪奇物語4!!!」、「我也是怪奇物語！」、「怪奇物語！停不下來」、「怪奇物語」、「紙房子、怪奇物語」、「我最近也在看怪奇物語欸，但它沒讓我追到廢寢忘食就是了」。

另外，也有網友分享自己覺得必看的劇名，「2521、陽光先生」、「真正熬夜追完的有：甄環傳、愛的迫降」、「柏捷頓家族」、「絕命毒師阿」、「琅琊榜，看到所有劇情都背起來那種」、「2521，追到捨不得睡」、「延禧宮略」、「社內相親！」、「我的大叔」、「知否知否」、「步步驚心麗」、「我的出走日記」、「上流戰爭，每次都給我停在最討厭的地方」。（編輯：郭佩蓉）

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