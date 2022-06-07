16年前節目「大眼妹」爆紅！本尊神到了 竟是八點檔女神
經常在網路上都會有不少網友發起所謂的「尋人啟事」，包括挖出過往節目片段或者一些論壇瘋傳的照片，希望能看看該名主角的現況如何，時常掀起討論，也捧紅不少人。近日，就有網友在臉書社團中透露看了以前的電視節目，發現一名女子擁有水汪汪大眼，長相青澀可愛，直呼非常眼熟，結果其本尊立刻被神出。
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「無意見看到16年前的節目《我的秘密情人》，其中這個『猜誰是我的秘密情人』單元的女生，看起來好眼熟喔，這個不就是....」只見貼出的照片，是一名掛著「郭賴晏」名牌的大眼女孩，19歲的她，身高161公分、體重45公斤，面對鏡頭青澀的微笑，十分可愛。
貼文一出，網友馬上認出女孩身分「這不是郭亞棠？有認錯嗎」、「是郭亞棠啊！現在演八點檔的」、「這種矯正牙齒就能達到的效果，女大81變囉」、「哇賽！郭亞棠竟然有這段節目歷史喔」、「果然是大變身欸，現在超級美麗的啦」、「郭亞棠啊，可愛的妹妹」、「《多情城市》演那個劉加鈺啦！本尊叫郭亞棠」、「超喜歡郭亞棠的，單純又可愛，在《多情城市》才注意到她」。
事實上，女星亞棠演出《多情城市》、《嫁妝》等知名八點檔，一舉打開知名度，日前才剛在5月20日才剛過35歲生日，她表示很開心在生日這天收到紅色玫瑰花及一只鑽戒，而她也宣告在生日這天自己斜槓了新身份，就是學塔羅牌占卜，如今過往上節目的畫面在臉書社團瘋傳，對比現在模樣，不少人直呼嬰兒肥消失之後，看起更瘦更漂亮，意外掀起話題。（編輯：張嘉哲）