20年前全台爸爸都有！「開車神器」網讚：沒導航時代必備
在網際網路、衛星導航還未發展成熟普及時，開車到外地遊玩若不知道路該怎麼辦？對此，就有網友最近在朋友車上發現一本「台灣地圖大全」，貼文一出，立刻掀起熱議，不少人看到這本也驚呼「開車神器」、「我爸也有」、「沒導航時代必備」。
該名網友在PTT以「以前開車的人都會買這本地圖嗎？」為題發文，表示最近在朋友車上發現這本「台灣地圖大全」，「他說以前的人開車一定都會買，他開車，副駕女朋友看地圖，告訴他轉哪裡」，對此原PO也超震驚，不禁在文末直呼「真的嗎？有這種事」？
貼文一出，掀起熱議，「智慧手機出來前都必須有」、「時代眼淚」、「有，曾擁有過兩本，環島超實用」、「開車必備神器欸」、「有，翻到爛掉，封面都掉下來了」、「有欸，小時候我家真的有」、「二十年前必備，超級懷念的」、「我在20年前，機車車廂必備一本！」、「20年前確實必備～～～」、「車上必放，還有分北中南台灣」、「小時候出去玩，爸媽常看地圖看到吵架XD」、「有，太細的就要到處抓人問」。
也因留言中許多人都提到「爸爸真的有」，可見20年前「地圖」真的是全台灣的爸爸都有，「爸爸車上會有一本，好懷念」、「我爸以前有買過」、「以前真的有，我家車上還有分北中南東」、「我爸以前跑工地，車上一定放這本」、「小時候真的看大人車上會有一本，真的看不懂就會去問人」、「有哦，我爸車上也有一本」、「我爸都會買，出門前先查地圖，沒有導航的時代必備啊」、「我爸也有一本欸一摸一樣也放車上」、「有啊，以前我爸車上有放一本」。（編輯：郭佩蓉）