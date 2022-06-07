COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全聯結帳速度進步了？店員「少1動作」被讚爆：根本德政

▲全聯福利中心因為相對傳統市場營業時間長，成為不少婆媽買菜的首選聖地，穩坐台灣超市一哥的地位。（圖/NOWnews資料照）
▲全聯福利中心因為相對傳統市場營業時間長，成為不少婆媽買菜的首選聖地，穩坐台灣超市一哥的地位。（圖/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-06-07 11:02:06

全聯福利中心因為相對傳統市場營業時間長，成為不少婆媽買菜的首選聖地，經常推出的優惠以及活動，更是讓他們穩坐台灣超市一哥的地位，不過其結帳速度卻經常為人詬病，直呼真的是不夠快。近日，就有網友分享自己去全聯結帳時，店員卻「不幫忙裝袋」，讓他相當傻眼，不過貼文曝光後，卻引來不少人大讚「加快結帳速度根本德政好嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「全聯現在東西越來越不便宜，但服務真的也是越來越差了，現在連結帳裝袋都不幫忙做了，買塑膠袋店員直接就這樣丟在桌上要自己裝......」。

貼文一出，網友紛紛回應「現在疫情期間基本上不接觸裝袋也是自己裝」、「裝袋這種事還要別人幫忙喔？」、「我們這兒是很早以前就公告，不提供裝袋服務了」、「學生時代在超市打收銀，算完帳還要幫忙裝袋都是練手速的....其實不幫忙裝袋結帳才能更快....」、「他們很忙的！有時候看我一個人帶個小小孩又不忙的時候就會幫我裝，我都很感動又感激他們」、「自己買東西，店員幫你結帳，本來就要自己裝，有些店員幫忙裝應該要存感恩的心，沒裝才是正常的」。

▲網友好奇發問，全聯門市越開越多有何優點嗎？（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲網友分享去全聯購物時，發現買袋子之後店員不會幫忙裝，掀起廣大迴響。（圖／記者詹鎰睿攝影）
另外，也有不少全聯熟客表示「老早就已經不裝太好久了，結帳速度因此變更快好嗎？以前店員幫忙裝時，遇到大單都裝超久」、「不裝袋根本德政，省多少時間啊」、「全聯現在很多都有設置自己裝袋區好嗎？購物籃請拿到那自己裝！」、「從來不覺得裝袋是他們的工作，以前還有幫忙裝的時候我就都自己來，他們是幫您結帳不是幫忙裝袋的員工啊」、「我想不起來有幫忙裝袋是什麼年代了....不是取消很久了嗎？結帳速度加快也要噴，慢也要噴到底要怎麼樣」。

而《NOWnews》記者實際詢問信義區全聯門市，店員向記者透露「目前確實已經沒有提供裝袋服務，顧客如果購買袋子的話會交由顧客自己裝袋，我們也有設置客人裝袋區，民眾結帳後可以先將商品放在購物籃內，連同袋子一起帶過去裝袋區，人手有限的情況還請多多見諒，每個人省去在櫃檯裝袋的時間，結帳的速度也能夠更快，希望大家互相體諒沒有裝袋的服務」。（編輯：張嘉哲）

UNIQLO「省錢買法」被破解！達人抖2規則：不知道虧大了

台灣啦啦隊「上班內容」曝光！網友全改觀：峮峮也不例外

千葉火鍋突然覺醒？「低調優勢」老饕認了：水準台灣最強

台灣服飾霸主不是UNIQLO？內行改穿「這間」：錯過好幾年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
80.72%19.28%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀