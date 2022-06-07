全聯結帳速度進步了？店員「少1動作」被讚爆：根本德政

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，網友紛紛回應「現在疫情期間基本上不接觸裝袋也是自己裝」、「裝袋這種事還要別人幫忙喔？」、「我們這兒是很早以前就公告，不提供裝袋服務了」、「學生時代在超市打收銀，算完帳還要幫忙裝袋都是練手速的....其實不幫忙裝袋結帳才能更快....」、「他們很忙的！有時候看我一個人帶個小小孩又不忙的時候就會幫我裝，我都很感動又感激他們」、「自己買東西，店員幫你結帳，本來就要自己裝，有些店員幫忙裝應該要存感恩的心，沒裝才是正常的」。
另外，也有不少全聯熟客表示「老早就已經不裝太好久了，結帳速度因此變更快好嗎？以前店員幫忙裝時，遇到大單都裝超久」、「不裝袋根本德政，省多少時間啊」、「全聯現在很多都有設置自己裝袋區好嗎？購物籃請拿到那自己裝！」、「從來不覺得裝袋是他們的工作，以前還有幫忙裝的時候我就都自己來，他們是幫您結帳不是幫忙裝袋的員工啊」、「我想不起來有幫忙裝袋是什麼年代了....不是取消很久了嗎？結帳速度加快也要噴，慢也要噴到底要怎麼樣」。
而《NOWnews》記者實際詢問信義區全聯門市，店員向記者透露「目前確實已經沒有提供裝袋服務，顧客如果購買袋子的話會交由顧客自己裝袋，我們也有設置客人裝袋區，民眾結帳後可以先將商品放在購物籃內，連同袋子一起帶過去裝袋區，人手有限的情況還請多多見諒，每個人省去在櫃檯裝袋的時間，結帳的速度也能夠更快，希望大家互相體諒沒有裝袋的服務」。（編輯：張嘉哲）