蘋果Macbook、iPad怎選？大學生全挑「它」：完全不用想

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原PO認為，「ipad」最主要是其餘時間可以用來休閒娛樂，也不介意多買鍵盤跟滑鼠，「考慮機型ipad pro 11吋，原本有想air 但容量64怕不夠，256價格又跟pro差不多 」；至於「macbook」，她表示很多人說平板做報告很不方便，而且平板的配件加一加跟air差不多價格，但是平時真的不需要筆電，怕之後使用機率不高，考慮機型則是MacBookair13吋m1，「希望大家可以給一些意見，謝謝」。
貼文一出，多數人都支持「買筆電」，「這完全不用想，做報告用筆電，平板頂多只能代替一些比較簡單的文書」、「如果說最後買下來價格都差不多，我會選筆電，iPad目前還沒辦法完全取代筆電吧」、「做報告建議還是筆電」、「絕對是筆電」、「秒選筆電」、「身為平板跟筆電都有，我真的推薦買電腦欸，電腦可以做的事真的比平板多，而且電腦可以做的事更多」。
甚至還有網友透露「用iPad做報告真的不太方便」，「如果不是設計系之類的科系真的不要拿iPad做報告，百分之兩萬會後悔」、「不要買ipad做報告你會很痛苦，簡單改一下報告的東西還好，完全用ipad做報告真的母湯」、「做報告選筆電，iPad真的做報告完全無法」。（編輯：郭佩蓉）