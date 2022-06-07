他見購物中心電梯「1設計」愣爆！在地人也搖頭：反人類
購物中心為了讓顧客能夠方便上下樓，都會設置多部電梯提供迅速到達樓層的服務，不過近日卻有一名網友分享，他在某家購物中心搭電梯時，發現按鈕的設計非常奇特，竟是呈現摩天輪形狀，讓他當場驚喊：「這是什麼反人類的設計？」
該名網友5日在PTT貼文，他以「有沒有反人類設計的八卦」為題，表示日前去了一間購物中心，一進電梯發現樓層按鈕居然不是規律排成長方形狀，而是呈現摩天輪式的圓形排列方法，讓他錯愕喊：「這是什麼反人類的設計？一看到要找開關門跟幾樓都完全反直覺，這按鈕是孔明設計的石兵八陣嗎？還有沒有人遇過其他反人類的設計啊？」
貼文一出，網友紛紛留言，「笑死，這叫藝術」、「輸入秘密指令可以抵達隱藏關卡喔」、「這設計真的反人類」、「這設計師到底嗑了什麼」、「老子直接在電梯按鈕版排兵佈陣」、「電梯按鈕不太需要那麼多創意」、「笑死，要不要用電話撥盤」。
另外，也有在地人秒認出地點，「滿常去但還是無法習慣，到底誰設計的」、「每個月大概都會去1到2次，然後每次搭都會愣一下」、「每次看到都覺得有夠反直覺」、「會愣一下沒錯，但還沒有到unfriendly的程度」。（編輯：賴禹妡）