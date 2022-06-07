台灣AV女優片酬公開！她曝「行業內幕」：比上班族好很多
日本AV產業興盛，三上悠亞曾透露，自己的首部片酬相當於東京近郊房子的頭期款，那台灣AV女優也能賺那麼大嗎？對此，有「台灣第一AV女優」之稱的吳夢夢則揭露，月入百萬的傳聞非事實，以她的名氣每部片酬也才約15萬元，菜鳥女優更只有3至5萬元，但她仍直言「比一般上班族好做很多」。
吳夢夢於YouTube頻道「思春社」中，揭露台灣AV女優實際片酬，她提到台灣通常會以姿色區分等級，在面試時就能預先知道可領的片酬，最頂級的外貌一部片約20萬，但姿色差一點的則是3至5萬元，而她個人目前則是拿15萬元的片酬。
吳夢夢提到，她自己主要收入是靠AV酬勞，但實際上很多女優都是將拍片為兼職，主要是靠作品增加知名度後，再藉由直播賺取抖內的收入，她認為雖然台灣女優的片酬並不高，但「還是比一般上班族好做很多」。
而對比AV產業強國日本，不僅三上悠亞首部片酬為東京近郊房子頭期款，波多野結衣也同樣擁有許多拍片機會，至今累積超過3000部作品，是日本作品數量排行第一的女優，但台灣AV女優環境不比日本，一個月拍片機會僅有2至4部，可見薪資、機會都有相當大差距。（編輯：鍾怡婷）