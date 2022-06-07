早餐店神物「隱藏吃法」曝光！行家一看猛點頭：很少人懂
如話說一日之計在於晨，許多上班族的美好早晨都是由好吃的早餐開啟，近日就有一名網友分享，他最愛的早餐就是巧克力吐司夾蛋，不過身邊人都不懂鹹甜滋味的美好，讓他不敢坦承自己的喜好，貼文曝光後立即引起熱議，留言區吸引不少同好支持：「認同，吃過一次就愛上」、「超好吃好嗎」。
該名網友5日在Dcard中貼文，他以「你們認同巧克力吐司夾蛋嗎？」為題，表示自己很愛點巧克力吐司夾蛋，不過和身邊人分享都被當怪人，「心目中巧克力蛋吐司的天花板大概是蛋半熟+醬多+吐司不要太乾」，換成草莓或花生吐司也不錯，不過最愛的還是巧克力口味。
貼文一出，引來不少同好留言力挺，「超愛、超喜歡，跟別人講都沒人能懂欸」、「好吃好吃好吃，之前老闆還幫我特製過一半花生一半巧克力夾蛋」、「超愛！高中的時候每天都吃！早餐店阿姨蛋用半熟的時候更愛」、「超級認同！我都加散蛋」、「超好吃好嗎」、「超好吃～再加上起司就完美了」、「前幾天第一次嘗試！直接愛上」、「認同，吃過一次就愛上」。
另外，也有其他內行人分享特別吃法，「草莓夾蛋加起司很好吃」、「奶酥吐司加蛋超好吃」、「那有什麼，巧克力蔥抓餅才是神之美食」、「草莓醬夾肉鬆蛋，神級好吃，同事之間在早餐店打工推薦給我的」、「巧克力+肉鬆+蛋也很讚」、「我覺得巧克力薯餅吐司超好吃，但我朋友都覺得超怪」、「巧克力豬排吐司也超讚」、「草莓醬夾肉鬆真理」。（編輯：賴禹妡）